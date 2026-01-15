اعتراضات ما بعد خسارة المغرب تكلف صامويل إيتو عقوبة قاسية

كلفت الاعتراضات التي أعقبت خسارة منتخب الكاميرون أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عقوبة انضباطية قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تمثلت في إيقافه أربع مباريات وتغريمه 20 ألف دولار.



وأصدر «كاف» قراره عبر لجنة الانضباط، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكاميرون والمغرب، والتي انتهت بخسارة «الأسود غير المروضة» بهدفين دون رد، وشهدت حالة من التوتر والاعتراضات عقب صافرة النهاية.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن أعلن فتح تحقيق رسمي بشأن أحداث مباراتي الدور ربع النهائي، بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا، بعد احتجاجات واشتباكات كلامية أعقبت اللقاءين، في إطار حرصه على فرض الانضباط داخل البطولة القارية.



واعترض إيتو بشكل حاد على باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقب خروج الكاميرون من المنافسات، وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة للوائح السلوك، ليصدر القرار بإيقافه وتغريمه.

وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه يعتزم استكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ جميع سبل الاستئناف المنصوص عليها في لوائح «كاف»، خلال المهلة الزمنية المحددة، اعتراضاً على العقوبة الموقعة بحق رئيسه.