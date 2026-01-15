عبد العزيز المازمي: فرهاد مجيدي مستمر في تدريب البطائح



أكد عبد العزيز المازمي، مشرف البطائح، استمرار فرهاد مجيدي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مهمته، خلال مشوار الموسم الحالي، مشدداً على عدم وجود أي نية لإقالته، ومبيناً في الوقت نفسه ثقة الإدارة الكاملة بقدراته الفنية.

وقال المازمي، إن إدارة النادي تقدر العمل، الذي قام به مجيدي منذ توليه المهمة، موضحاً أنه مدرب كبير، وله اسمه وخبرته، وأن نتائج الفريق في الفترة الماضية تأثرت بظروف متعددة، أبرزها الغيابات، لكنه رغم ذلك قدم عملاً جيداً باحترافية عالية، وهو ما جعل الإدارة تجدد ثقتها به وتدعمه بشكل كامل.



وعن فوز البطائح، مساء أمس، على الشارقة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، أوضح مشرف البطائح أن الفريق قدم مباراة جيدة واستحق الفوز، كاشفاً أن فرهاد مجيدي دائماً ما يتفاءل باللعب على ملعب الشارقة، لافتاً إلى أن المدرب طلب في فترات سابقة إقامة المباريات على الملعب ذاته، بسبب شعوره الإيجابي تجاهه، مؤكداً أنه لم يخسر عليه حتى خلال تجربته السابقة مع كلباء.



وأرجع المازمي الفوز أيضاً إلى دعم الإدارة ووقوفها خلف الفريق عقب الخسارة أمام شباب الأهلي، ذاكراً أنها وفرت دعماً معنوياً كبيراً، ومنحت اللاعبين والجهاز الفني طاقة إيجابية وثقة عالية، وأن ذلك انعكس على الأداء الجيد، الذي قدمه الفريق ضد الشارقة والفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن وجود فريقه في مراكز المؤخرة لا يليق بجودة لاعبيه، وأنهم على ثقة بقدرتهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.



وحول ملف التعاقدات كشف المازمي عن وجود تحركات في هذا الشأن، موضحاً أن اللجنة الفنية تعقد اجتماعات، لمناقشة الأسماء المطروحة، للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بمشاركة المدرب فرهاد مجيدي، وبما يخدم مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة.



