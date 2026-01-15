مولر يستعد لتحدٍّ جديد مع ميسي

يقترب انطلاق موسم جديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومعه تتجدد التساؤلات حول مستقبل المغامرة الأمريكية للنجم الألماني توماس مولر، وتحديه الجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد خيبة الأمل التي رافقته في نهاية الموسم الماضي.

ففي السادس من ديسمبر الماضي، تبدد حلم مولر وفريقه فانكوفر وايتكابس بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي، بعدما خسر الفريق النهائي أمام إنتر ميامي، المرشح الأبرز للقب، بقيادة ميسي، وبذلك فشل مولر، نجم بايرن ميونخ السابق، في تكرار إنجاز مواطنه ماركو رويس، الذي تُوّج باللقب مع لوس أنجلوس غالاكسي في العام الذي سبقه.



ولكن تلك الصفحة طويت سريعاً، إذ تتجه الأنظار في أمريكا الشمالية إلى الموسم الجديد، الذي ينطلق رسمياً في 21 فبراير المقبل، وتفتتح المنافسات بمواجهتين تجمع الأولى سانت لويس سيتي إس سي مع شارلوت إف سي، تليها مباراة إف سي سينسيناتي أمام أتلانتا يونايتد.

وأشار موقع «90 دقيقة» الإنجليزي، إلى أن مولر سيعود إلى أجواء المنافسة سريعاً، حين يستهل فانكوفر وايتكابس مشواره في الدوري ليلة 22 فبراير، بمواجهة ريال سولت ليك على أرضه. أما ماركو رويس وفريقه لوس أنجلوس غالاكسي، فيخوضان مباراة الجولة الأولى على ملعبهما أمام نيويورك سيتي يوم 23 فبراير، قبل أن تُختتم الجولة بمواجهة سياتل ساوندرز وكولورادو رابيدز.



وأكد الموقع أنه رغم خسارة النهائي، استعاد مولر بريقه الهجومي في ختام الموسم، مؤكداً أن بلوغ المباراة النهائية مجدداً سيكون الهدف الأساسي في النسخة المقبلة. وترك النجم الألماني انطباعاً قوياً منذ انضمامه إلى فريقه الحالي، بعدما أسهم في 13 هدفاً خلال أول 13 مباراة له بقميص وايتكابس، مسجلاً 9 أهداف، وصانعاً 4 تمريرات حاسمة.

وفي المقابل، عاش ماركو رويس موسماً مخيباً مع لوس أنجلوس غالاكسي، بعدما أنهى الفريق المنافسات في المركز قبل الأخير ضمن القسم الغربي، رغم تتويجه باللقب في موسم 2024، ما يضع النجمين الألمانيين أمام تحدٍّ جديد لإثبات الذات مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم.