منتخبنا الأولمبي يتحدى فيتنام في ربع النهائي الآسيوي



يبحث منتخبنا الوطني الأولمبي عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة للمرة الأولى، عندما يلتقي مع نظيره منتخب فيتنام، في ربع النهائي على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة في الساعة السابعة والنصف من مساء غد الجمعة بتوقيت الإمارات، ويشعر مارسيلو برولي مدرب منتخبنا، بأن لاعبينا سيرتقون إلى مستوى التحدي، وينجحون في التأهل إلى المربع الذهبي، بينما يتوقع كيم سانغ سيك مدرب فيتنام، أن فريقه سيواصل تألقه أمام الإمارات، كما فعل في دور المجموعات.



وتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد وصوله إلى 4 نقاط، بالتعادل مع المنتخب السوري 1-1، ليحسم المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المتصدر المنتخب الياباني، في حين، تصدرت فيتنام المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات متتالية، وحسمت بطاقة الوصول إلى دور الثمانية بالعلامة الكاملة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخبنا وفيتنام في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، ولم يسبق أن خسر منتخبنا مباراتيه في دور المجموعات أمام فيتنام، إذ حقق الفوز في مباراة، وتعادل في المباراة الثانية، وخسر كلا الفريقين آخر 3 مباريات إقصائية لهما في البطولة، وسجل منتخبنا نسبة استحواذ بلغت 38.8% في النسخة الحالية، وهي ثاني أدنى نسبة لأي منتخب بعد لبنان ونسبتها 35.9%، وهذه هي أدنى نسبة سجلها المنتخبان خلال النسخة نفسها في آخر 4 نسخ من البطولة الآسيوية.



واستقبلت شباك فيتنام هدفاً واحداً فقط في النسخة الحالية، وهو أقل عدد من الأهداف التي استقبلتها خلال مرحلة المجموعات في نسخة واحدة، وخرجت بشباكها نظيفة مرتين في البطولة الحالية، وهي أعلى نسبة لها في نسخة واحدة، وسبق أن فعلتها عامي 2018 و2020، وتصدى الحارس الفيتنامي نغوين هيو مينه، لعشر تسديدات في دور المجموعات، وهو أكبر عدد من التصديات لأي حارس في هذه المرحلة من البطولة خلال النسخ الأربع الماضية، والحارس الوحيد الآخر الذي تصدى لهذا العدد من التسديدات طوال البطولة خلال هذه الفترة هو الأوزبكي حسن الدين علي كولوف في عام 2020.