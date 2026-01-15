سجل مرعب في الإقصائيات.. كشف حساب السنغال قبل نهائي أمم أفريقيا 2025

أكد منتخب السنغال أنه بات الرقم الأصعب في كرة القدم الإفريقية خلال الأدوار الإقصائية، بعدما حجز مقعده في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عقب فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في نصف النهائي، ليواصل «أسود التيرانغا» مسيرتهم بثبات في مباريات خروج المغلوب.

وجاء الانتصار على الفراعنة ليمنح منتخب السنغال بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة القارية، ويعزز صورة فريق يمتلك شخصية قوية في اللحظات المهمة، ويجيد إدارة المباريات الكبرى بأقل المخاطر، وبأعلى قدر من الفاعلية.

وأظهرت لغة الأرقام أن المنتخب المصري، رغم خسارته الأخيرة، يظل آخر منتخب نجح في إسقاط السنغال في مباراة إقصائية بكأس الأمم الأفريقية خارج النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث، وذلك في نصف نهائي نسخة 2006، ومنذ تلك المواجهة تحولت السنغال إلى عقدة حقيقية لكل من يصطدم بها في الأدوار المتقدمة.

وواصلت السنغال بناء سجل استثنائي في الدور نصف النهائي، بعدما بلغت هذا الدور 6 مرات في تاريخ مشاركاتها، نجحت خلالها في الوصول إلى المباراة النهائية 4 مرات مقابل خروجين فقط، مع تسجيلها هدفًا واحدًا على الأقل في جميع مباريات نصف النهائي التي خاضتها عبر تاريخها، إلى جانب الحفاظ على نظافة شباكها في مناسبتين، أمام تونس في نسخة 2019، ومصر في نسخة 2025.

وعززت نتائج الأدوار الإقصائية الصورة الذهنية لمنتخب لا يعرف الانكسار بسهولة، إذ خاض «أسود التيرانغا» 11 مباراة إقصائية في البطولة (باستثناء النهائيات ومباريات تحديد المراكز)، حققوا خلالها 9 انتصارات وتعادلين، دون أي خسارة منذ سقوطهم أمام مصر في نسخة 2006.

وكشفت الإحصاءات الحديثة أيضًا أن السنغال نادرًا ما تخسر في الوقت الأصلي خلال هذه المباريات، ففي آخر 8 مواجهات إقصائية خاضتها، بما في ذلك النهائيات، حققت الفوز في 6 مباريات، بينما حسمت مباراتان فقط عبر ركلات الترجيح، لتبقى آخر خسارة في الوقت الأصلي أمام الجزائر في نهائي نسخة 2019.

ودخل المنتخب السنغالي هذا المسار التصاعدي معتمدًا على مزيج من الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، وهي معادلة جعلته خصمًا بالغ الصعوبة في مباريات لا تقبل أنصاف الحلول، ورفعت من أسهمه كأحد أكثر المنتخبات استقرارًا ذهنيًا وتكتيكيًا في القارة خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد «أسود التيرانغا» لخوض النهائي القاري أمام منتخب المغرب، يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، على أرضية ملعب «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.