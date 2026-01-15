موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يلتقي منتخبا المغرب والسنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة تجمع بين طموح تاريخي لـ«أسود الأطلس» ورغبة «أسود التيرانغا» في تعزيز حضورهم القاري.

وجاء تأهل المنتخب المغربي إلى النهائي بعد فوز مثير على نيجيريا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليكسر المغرب عقدة لازمته منذ سنوات ويبلغ النهائي للمرة الأولى منذ نهائي نسخة 2004 بتونس.

وحجز المنتخب السنغالي مقعده في النهائي عقب تفوقه على منتخب مصر بهدف دون رد في نصف النهائي الآخر، في مباراة اتسمت بالانضباط التكتيكي، ليبلغ «أسود التيرانغا» النهائي الرابع في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.

وتقام مباراة المغرب والسنغال يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، على أرضية ملعب «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويدخل المنتخب المغربي النهائي بطموح تحقيق اللقب القاري، وإنهاء انتظار طويل منذ تتويجه الوحيد عام 1976، معتمدًا على جيل أعاد الحلم للجماهير ونجح في تجاوز محطات صعبة خلال مشوار البطولة.

ويسعى المنتخب السنغالي، في المقابل، إلى تأكيد تفوقه في الأدوار الإقصائية ومواصلة حضوره القوي في النهائيات، بحثًا عن لقب جديد يعزز مكانته بين كبار القارة، في نهائي يقام للمرة الأولى بين المنتخبين في تاريخ البطولة.