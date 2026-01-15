موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا 2025

يلتقي منتخب مصر نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، عقب توقف مشوار الفريقين عند محطة نصف النهائي، ليبقى الصراع قائمًا على الميدالية البرونزية، وإنهاء مشوار البطولة بصورة مشرفة.

تأتي المواجهة بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي، في لقاء اتسم بالندية والحذر التكتيكي، قبل أن يحسمه «أسود التيرانغا» لمصلحتهم، بينما ودع المنتخب النيجيري حلم النهائي عقب مواجهة ماراثونية أمام المغرب، انتهت بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح «أسود الأطلس».

وتقام مباراة مصر ونيجيريا يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتمثل المباراة فرصة أخيرة للمنتخبين لمصالحة جماهيرهما، خاصة للفراعنة الذين يسعون لتجاوز آثار الخروج من نصف النهائي سريعًا، وتقديم أداء فني أفضل يعيد الثقة ويضمن الصعود إلى منصة التتويج، في نسخة قوية شهدت تنافسًا حادًا بين كبار القارة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، إلى استغلال المباراة لاختبار رد فعل اللاعبين، ومنح بعض العناصر فرصة الظهور، مع الحفاظ على الجدية المطلوبة لحصد المركز الثالث، في مواجهة منتخب نيجيري يمتلك خبرات كبيرة وأسماء بارزة قادرة على صناعة الفارق.