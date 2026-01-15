بعد الخروج من نصف نهائي «الكان».. كيف تعامل منتخب مصر تاريخيًا مع مباراة البرونزية؟

فرض خروج منتخب مصر من الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 أمام السنغال واقعًا جديدًا على مشوار الفراعنة في البطولة، بانتقاله من حلم المنافسة على اللقب إلى خوض مباراة تحديد المركز الثالث، وهي محطة سبق أن مر بها المنتخب في مناسبات محدودة عبر تاريخه القاري.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية، لذلك لم يكن الظهور في مباراة تحديد المركز الثالث سيناريو معتادًا في مسيرته القارية، بحكم اعتياده بلوغ المباراة النهائية أو التتويج باللقب، وتكشف العودة إلى الأرشيف الإفريقي عن سجل متنوع للفراعنة في مواجهات البرونزية، حمل بين طياته انتصارات وتعثرات.

وخاض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث في خمس مناسبات سابقة، نجح خلالها في حصد المركز الثالث ثلاث مرات، مقابل خسارتين، وكانت البداية في نسخة 1963، عندما حقق فوزًا عريضًا على إثيوبيا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في نسختي 1970 و1974 بالفوز على ساحل العاج والكونغو على الترتيب.

في المقابل، شهد عقد الثمانينيات لحظات صعبة للفراعنة في مباريات البرونزية، حيث خسر أمام منتخب المغرب في نسخة 1980 بهدفين دون رد، ثم تلقى خسارة أخرى أمام الجزائر بنتيجة 3-1 في نسخة 1984، وهي آخر مرة خاض فيها منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث قبل النسخة الحالية.

وتعيد نسخة 2025 منتخب مصر إلى هذه المحطة بعد غياب دام أكثر من أربعة عقود، في مواجهة تحمل طابعًا معنويًا، سواء على مستوى إنهاء البطولة بشكل إيجابي أو كسر سلسلة الغياب عن منصة التتويج، ولو عبر المركز الثالث.