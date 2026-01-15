المغرب يواصل الحلم القاري ويبلغ نهائي «الكان» على حساب نيجيريا

واصل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وبلغ المباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره النيجيري بركلات الترجيح، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفرض الحذر التكتيكي نفسه على مجريات اللقاء منذ بدايته، حيث غابت المساحات وتركز اللعب في وسط الملعب، مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي من حيث الاستحواذ، مقابل اعتماد نيجيريا على التحولات السريعة والانطلاقات الفردية، دون أن ينجح أي طرف في هز الشباك.

ومع امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، استمر التعادل دون تغيير، في ظل تألق الحارسين والتنظيم الدفاعي المحكم من الجانبين، لتحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأسود الأطلس وسط دعم جماهيري كبير، منح اللاعبين أفضلية معنوية واضحة.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب المغربي موعدًا مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية، في مواجهة مرتقبة تجمع بين صاحب الأرض والجمهور وبطل النسخة الماضية، حيث يسعى أسود الأطلس لحصد اللقب القاري الثاني في تاريخهم، واستثمار الزخم الجماهيري والطموح المتصاعد خلال البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في ختام نسخة شهدت منافسة قوية ومستويات متقاربة بين كبار القارة السمراء.