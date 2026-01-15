خسارة صادمة.. ريال مدريد يودع كأس الملك أمام فريق درجة ثانية

فجر ألباسيتي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، واحدة من أكبر مفاجآت بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما أطاح بريال مدريد من دور الـ16 عقب فوز مثير بنتيجة 3-2، ليغادر الميرنغي المسابقة مبكرًا في ليلة قاسية لجماهيره، تحت قيادة المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

وجاءت المباراة لتكشف حجم الصعوبات التي يعيشها ريال مدريد في هذه المرحلة الانتقالية، إذ تقدم ألباسيتي أولًا عبر فيلار في الدقيقة 42، قبل أن يتمكن فرانكو ماستانتونو من إدراك التعادل للميرنغي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل ألباسيتي ضغطه مستفيدًا من تراجع ريال مدريد وغياب التركيز الدفاعي، فسجل بيتانكور الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يقلص جونزالو جارسيا الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 91، إلا أن آمال العودة تبددت سريعًا بعدما عاد بيتانكور ليحرز الهدف الثالث لألباسيتي في الدقيقة 94، مؤكدًا خروج ريال مدريد من البطولة.

وتعد هذه المباراة الظهور الأول لريال مدريد تحت قيادة أربيلوا، الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليأتي الخروج من كأس الملك بمثابة ضربة جديدة تزيد من تعقيد الأمور داخل أروقة النادي.