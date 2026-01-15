وسط ظروف غامضة.. وفاة مفاجئة لصحفي خلال مهمة إعلامية في أمم إفريقيا

في واقعة صادمة، عثر على الصحفي والمسؤول الإعلامي المالي محمد سوماري متوفى داخل مقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، أثناء تواجده في مهمة إعلامية لتغطية منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، وسط ظروف لم تتضح ملابساتها بشكل رسمي حتى الآن.

وبحسب ما جرى تداوله في وسائل إعلام إفريقية، فإن الراحل كان يقيم في الرباط ضمن وفد إعلامي معتمد لتغطية البطولة القارية، قبل أن يتم العثور عليه متوفيًا داخل غرفته، ما أثار حالة من الحزن والذهول بين زملائه من الصحفيين والمسؤولين الرياضيين المتواجدين في المغرب.

وسرعان ما انتشر خبر الوفاة على نطاق واسع، وسط تضارب في الأنباء حول الأسباب، حيث لم تصدر الجهات الرسمية المغربية أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا يوضح تفاصيل الوفاة أو يحدد إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها، ما أبقى الواقعة في إطار الغموض والانتظار.

ويعد محمد سوماري من الأسماء المعروفة في الإعلام الرياضي المالي، حيث شغل منصب المسؤول الإعلامي لنادي ستاد مالي، كما تولى رئاسة قسم التسويق والتلفزيون والإعلام في رابطة الدوري المالي للمحترفين، وعرف بمتابعته الدقيقة لكرة القدم الإفريقية وحضوره الدائم في البطولات القارية.

وخلف خبر وفاته حالة من الحزن داخل الوسط الإعلامي الإفريقي، حيث نعاه عدد من الصحفيين والرياضيين، مشيدين بمسيرته المهنية وبالتزامه في العمل الإعلامي، في وقت تتواصل فيه المطالب بكشف ملابسات الرحيل المفاجئ، احترامًا لحق أسرته، ووضع حد لحالة الجدل المصاحبة للواقعة.