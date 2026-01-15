هدف ماني أمام مصر يرفعه إلى مصاف أساطير أمم إفريقيا

دخل ساديو ماني تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدف الفوز لمنتخب السنغال في شباك مصر بنصف نهائي نسخة 2025، هدف لم يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي فقط، بل حمل في طياته قيمة تاريخية كبيرة على المستوى الفردي للاعب أسود التيرانغا.

وبهذا الهدف، رفع ماني رصيده إلى 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية، ليعادل رقم اثنين من أبرز رموز الكرة الإفريقية والمصرية، محمد صلاح وحسام حسن، وينضم رسميًا إلى قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية.

وجاء هدف ماني في توقيت مهم للغاية، خلال مباراة اتسمت بالندية والصراع التكتيكي، ليؤكد مرة أخرى حضوره في اللحظات الكبرى، وقدرته على صناعة الفارق حين يحتاجه منتخب بلاده، خاصة في المواجهات أمام منتخبات بحجم مصر.

ولم يتوقف إنجاز ماني عند عدد الأهداف فقط، إذ واصل تعزيز أرقامه على مستوى المساهمات التهديفية، ليصل إلى 20 مساهمة مباشرة في تاريخ أمم إفريقيا، واضعًا نفسه في المركز الثاني بقائمة الأكثر مساهمة تهديفية، خلف الكاميروني صامويل إيتو.