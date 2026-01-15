بعد إقصاء مصر من «الكان».. حسام حسن يرد على هجوم المدرجات بالإشارة (صور)

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة مباشرة إلى المدرجات عقب صافرة نهاية مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال، ردًا على الهجوم الذي تعرض له المنتخب المصري خلال اللقاء وبعده.

وأظهرت اللقطة حسام حسن وهو يشير بيده إلى الرقم «7»، في إشارة إلى عدد الألقاب القارية التي توج بها منتخب مصر عبر تاريخه، ردًا على هجوم المدرجات.

وجاءت هذه الإشارة في لحظة توتر أعقبت الإقصاء، موجهة إلى جماهير سنغالية وعدد من الداعمين لأسود التيرانغا من جنسيات مختلفة في المدرج نفسه، دون دخول المدير الفني في أي سجال لفظي.

وعقب اللقاء، أطلق حسام حسن تصريحات قوية، شدد خلالها على أن منتخب مصر خاض المواجهة في ظروف صعبة، سواء من حيث ضغط المباريات أو فارق فترات الراحة مقارنة بالمنتخب السنغالي، مؤكدًا أن التواجد المستمر للفراعنة في الأدوار النهائية يعكس شخصية المنتخب، رغم عدم التتويج.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عقب فوزه المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، قبل أن يودع المسابقة بالخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد.