السنغال تنهي صمود «العميد».. ومصر تعود لسيناريو غاب 42 عامًا

أنهت السنغال صمود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما أسقطت الفراعنة بهدف دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، لتسجل الهزيمة الرسمية الأولى لـ«العميد» منذ توليه القيادة الفنية، وتعيد المنتخب المصري إلى سيناريو غاب عن سجلاته القارية منذ 42 عامًا.

وجاء الخروج أمام «أسود التيرانغا» ليحرم منتخب مصر من بلوغ النهائي، ويفرض عليه خوض مباراة تحديد المركز الثالث، للمرة الأولى منذ نسخة عام 1984، في محطة لم يعرفها الفراعنة على مدار أكثر من أربعة عقود.

وسجل ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حسمت المواجهة لصالح السنغال، رغم التزام المنتخب المصري دفاعيًا ومحاولاته للحفاظ على التوازن طوال فترات المباراة.

وتعد هذه الخسارة الأولى رسميًا لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، الذي خاض مع الفراعنة 20 مباراة رسمية، حقق خلالها 15 فوزًا، وتعادل في 4 مباريات، قبل أن يتلقى الهزيمة الأولى أمام السنغال في محطة نصف النهائي القاري.

وبخسارة مواجهة المربع الذهبي، يعود منتخب مصر إلى خوض مباراة المركز الثالث، وهو سيناريو لم يتكرر منذ نسخة كوت ديفوار 1984، عندما خسر الفراعنة أمام الجزائر بنتيجة 3-1، ليغيب بعدها هذا السيناريو عن تاريخ المشاركات المصرية في البطولة.

كما يواصل لقب كأس أمم إفريقيا الابتعاد عن خزائن المنتخب المصري للنسخة الثامنة على التوالي، في ظل محاولات متكررة للاقتراب من منصة التتويج دون ترجمتها إلى لقب، رغم الحضور المستمر في الأدوار النهائية.