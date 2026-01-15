مصر ستبقى الرقم الأصعب.. تصريحات نارية من حسام حسن بعد وداع أمم إفريقيا

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن خروج الفراعنة من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لا يغير من حقيقة ثابتة، وهي أن مصر ستظل الرقم الأصعب في القارة، مشددًا على أن ما حدث في البطولة لا يعكس القيمة الحقيقية للمنتخب ولا تاريخه، في ظل ظروف وصفها بغير العادلة التي أحاطت بالمواجهة أمام السنغال.

وخلال تصريحاته عقب المباراة، عبر حسام حسن عن غضبه من ضغط المباريات، قائلًا إن منتخب مصر خاض مواجهة نصف النهائي بعد يومين فقط من مباراة مرهقة أمام كوت ديفوار، فضلًا عن السفر، في وقت حصل فيه المنتخب السنغالي على راحة أطول وصلت إلى ثلاثة أيام، ولعب المباراة في نفس المدينة التي استقر بها طوال البطولة.

وأضاف مدرب الفراعنة أن هناك شعورًا داخل المعسكر بأن وصول مصر إلى النهائي لم يكن مرغوبًا لدى البعض، موضحًا أن المنتخب كان قريبًا من التتويج، وهو ما خلق حالة من القلق، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في مباراة بحجم نصف النهائي.

وتطرق حسام حسن إلى ملف الإصابات، موضحًا أن أحمد فتوح شارك رغم معاناته البدنية وتحامل على نفسه من أجل الفريق، لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة بين الشوطين بعد تفاقم الإصابة، وهو ما أثر على الخيارات الفنية خلال اللقاء.

وشدد المدير الفني على أن تاريخ منتخب مصر لا يمكن تجاهله، مؤكدًا أن الفراعنة يتصدرون القارة تاريخيًا من حيث البطولات والإنجازات، ولا يوجد منتخب يملك نفس الرصيد القاري أو الحضور المتواصل في المواعيد الكبرى، مشيرًا إلى أن ما يواجهه المنتخب من ضغوط وانتقادات يرتبط بمكانته وقوته داخل الكرة الإفريقية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر سيعود أقوى، وأن الخروج من البطولة الحالية لا ينهي الطموح، بل يفرض العمل على تصحيح المسار، معتبرًا أن شخصية المنتخب ستظل حاضرة، وأن الفراعنة سيبقون دائمًا منافسًا شرسًا في كل بطولة يشاركون فيها.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عقب فوزه المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، قبل أن يودع المسابقة بالخسارة أمام منتخب السنغال 0/1.