موعد مباراة تحديد المركز الثالث لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

بعد خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، تتجه الأنظار إلى مباراة تحديد المركز الثالث، التي تمثل المحطة الأخيرة لمشوار الفراعنة في البطولة القارية، وفرصة لإنهاء المشاركة بصورة أفضل بعد الخسارة أمام منتخب السنغال.

وبات منتخب مصر الطرف الأول رسميًا في مباراة المركز الثالث، عقب سقوطه بهدف دون رد أمام السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة حسمها ساديو ماني، ليودع الفراعنة حلم الوصول إلى النهائي.

وينتظر المنتخب المصري تحديد منافسه في مباراة الترضية، حيث يلتقي مع الخاسر من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين منتخب المغرب صاحب الأرض ونظيره النيجيري، في لقاء يحمل أهمية معنوية لكلا الطرفين.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 يوم السبت 17 يناير موعدًا لإقامة مباراة تحديد المركز الثالث، على أن تنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب محمد الخامس الرياضي هذه المواجهة، التي يسعى خلالها منتخب مصر إلى مصالحة جماهيره وإنهاء البطولة باعتلاء منصة التتويج، ولو بالميدالية البرونزية، بدلًا من العودة إلى القاهرة دون أي إنجاز.