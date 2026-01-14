«المؤجلة» تبتسم للبطائح وتعيده إلى سكة الانتصارات أمام الشارقة



فاجأ البطائح مضيفه الشارقة بالفوز عليه 2-0 في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم الأربعاء، بعد مباراة متوسطة الأداء أحرز خلالها هدفي الفوز أناتولي «ق 46»، ومحمد جمعة «ق 61»، لينتزع الفائز 3 نقاط غالية أعادته إلى سكة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الشارقة في 11 نقطة بالمركز الحادي عشر.



وخلال الشوط الأول، نجح البطائح في تنفيذ هدفه بالمحافظة على نظافة شباكه بعد أن لعب بأسلوب دفاعي مُحكم، معتمداً على الهجمات المرتدة دون أن يشكل خطراً على الشارقة الذي استفاد من تراجع ضيفه وفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ صافرة البداية، وكان الأكثر نشاطاً والأوفر هجوماً، وأظهر رغبته القوية في هز شباك ضيفه، بعد أن ظل يضغط عليه في منطقته الخطرة، دون أن ينجح في صناعة الفرص باستثناء بعض المحاولات منها تسديدة عثمان كامارا التي ذهبت خارج الخشبات الثلاث.



ومع مطلع الشوط الثاني أشعل اناتولي بيرترند مهاجم وقائد البطائح، أجواء اللقاء عندما وضع فريقه في المقدمة بالهدف الأول، من هجمة سريعة، رد عليها الشارقة بهجوم مكثف وهدف عن طريق ري ماناج نقضه الحكم بعد العودة لتنقية الفيديو، ليفاجئ البطائح مضيفه بإحراز الهدف الثاني الذي حمل توقيع محمد جمعة من هجمة مرتدة في الدقيقة 61، ما زاد من حماس الفريقين، مع تفوق الشارقة الذي أحرز هدفاً نقضه الحكم بحجة التسلل، لتتواصل المواجهة وسط أداء قوي ورغبة الشارقة في التعديل والبطائح في المحافظة على تقدمه حتى اعلن قاضي الجولة صافرة النهاية.