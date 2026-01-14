صبري لموشي مدربا لنسور قرطاج

تعاقد الاتحاد التونسي مع الفرنسي صبري لموشي، لتولي تدريب نسور قرطاج خلفا للمدرب سامي الطرابلسي الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من منافسات كاس أمم افريقيا المقامة حاليا في المغرب على يد مالي من الدور ثمن النهائي.



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم عبر «فيسبوك» بيانًا، جاء خلاله: «تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرّب صبري اللموشي لتولي خطة الناخب الوطني إلى عام 2028».

وسبق للمدرب لموشي «54 عاماً»، صاحب الأصول التونسية، خوض تجارب مع نوتنغهام فورست الإنجليزي وستاد رين الفرنسي كما تولى تدريب الدحيل القطري.



وقاد لموشى ساحل العاج لبلوغ كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث حقق الفوز على اليابان قبل خسارتين أمام كولومبيا واليونان في دور المجموعات.