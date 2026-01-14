فليك يعلق على رحيل ألونسو ويتحدث عن مستقبله

علق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد، مؤكداً أن ما حدث يندرج ضمن طبيعة كرة القدم وضغوطها، مشدداً على ثقته في قدرة المدرب الإسباني على العودة سريعاً بمشروع جديد يليق بإمكاناته ومسيرته التدريبية.



وتحدث فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برشلونة أمام راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا عن علاقته بألونسو، موضحاً أن التواصل بينهما لم ينقطع منذ فترة عملهما السابقة، وأنه يكن له احتراماً كبيراً على المستويين الإنساني والمهني. وقال إن ألونسو مدرب صاحب فكر واضح وشخصية قوية، وإن مستقبله في التدريب لا يشوبه الشك رغم التجربة القصيرة في مدريد.



وفي سياق متصل، تطرق مدرب برشلونة إلى استعدادات فريقه لمواجهة الكأس، مؤكداً جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، مع الإشارة إلى أن بعض القرارات النهائية المتعلقة بالتشكيل سيتم حسمها قبل المباراة بساعات قليلة، وفقاً لحالة اللاعبين ومعدلات الإجهاد.



كما تناول فليك ملف حراسة المرمى، موضحاً أن موقف تير شتيجن لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن، وأن الجهاز الفني يقيّم الخيارات المتاحة بعناية، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى إدارة الدقائق بشكل متوازن خلال المرحلة المقبلة.



وتحدث المدرب الألماني أيضاً عن خط الدفاع، معتبراً أن الفريق يمتلك حلولاً متعددة بفضل مرونة عدد من اللاعبين وقدرتهم على شغل أكثر من مركز، وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة أوسع في الاختيارات التكتيكية.

واختتم فليك حديثه بالتأكيد على رضاه عن الأجواء داخل برشلونة، مشيراً إلى أن العمل اليومي يسير بشكل إيجابي، وأن الهدف الحالي هو مواصلة المنافسة على جميع البطولات خطوة بخطوة، دون الالتفات إلى ما يدور خارج أسوار النادي.