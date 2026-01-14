اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات تعلن تفاصيل النسخة الـ11 بنادي الصقارين



أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي تفاصيل النسخة الحادية عشرة من الحدث، الذي يقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بنادي الشارقة للصقارين، اليوم، وستقام النسخة الجديدة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة 162 دراجاً، يمثلون 27 فريقاً ومنتخباً من 18 دولة «الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، العراق، فرنسا، هولندا، إيطاليا، سلوفينيا، البرتغال، هنغاريا، تركيا، الصين، اليابان، ماليزيا، تايلاند، تونس، رواند»، بمسافته الإجمالية 503 كليو مترات، موزعة على خمس مراحل، وسيقام إلى جانبه سباقان محليان للمعاقين والشباب في المرحلة الثالثة كما سيضم الحدث فعاليات مصاحبة وترفيهية، كما تم تقديم القمصان الملونة للفائزين في مراحل السباق الخمس، خلال المؤتمر عبر الرجل الآلي.



تقدم الحضور في المؤتمر الصحفي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله سلطان الدح، عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور أشرف محمد، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، واللواء «م» سيف الزري الشامسي، القائد العام السابق لشرطة الشارقة، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، والعميد خالد الكي، مدير مديرية المرور ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة راعية القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير إدارة المعايير السياحية ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة راعية القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة، وعادل عمر، مدير الدعم المؤسسي ببلدية الشارقة راعية القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية راعية القميص الأبيض لصاحب أفضل زمن للشباب، وبخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، نائب مدير الطواف وممثل مجلس الشارقة الرياضي في رعاية قميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن بين المواطنين، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، ومديري إدارات وأقسام مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء اللجان الفرعية للجنة المنظمة، وممثلي وسائل الإعلام بالدولة.



من جهته رحب عبدالله سلطان الدح، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بوفود الفرق والمنتخبات المشاركة في الحدث الدولي، مؤكداً الحرص على بذل أقصى الجهود، لمواصلة التميز التنظيمي، ومواصلة الترويج السياحي لأهم وأبرز معالم الشارقة، مشيراً إلى استحداث مسارات جديدة في نسخة العام لتطوف بمعالم أخرى متنوعة، تجمع بين التراث والحداثة.



وتم عرض فيلم وثائقي عن الطواف في النسخة السابقة، وأطلع الدكتور ياسر عمر الدوخي الحضور على تفاصيل الطواف، وكل أرقامه المهمة، موضحاً مشاركة ما يقارب 400 متطوع في مختلف اللجان، مع تنظيم الفعاليات المصاحبة للحدث في مختلف مراحله، منها العروض البحرية من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعروض تراثية من معهد الشارقة للتراث، ومشاركات مختلفة من مؤسسات وجهات مثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة للثروة السمكية وأركان للأسر المنتجة، بجانب فعاليات ترفيهية في مقر الإقامة للدراجين، كما استعرض أسماء الفرق والمنتخبات المشاركة والدول التي تمثلها وهي: الفرق المحترفة والقارية وهي «جين زد» الإمارات، ترينجانو الماليزي، روجاي التايلاندي، ام بي اتش الهنغاري، توسكانا الإيطالي، بلدية إسطنبول التركي، يونيفرس الهولندي، كينان الياباني- فاكتور السلوفيني - لي نينغ ستار الصيني، والفريق الإقليمي هوت سافوا الفرنسي، إضافة إلى أندية الدولة: الشارقة، خورفكان، شرطة دبي، أبوظبي للدراجات، شباب الأهلي، النصر، جديفا الإماراتي، ايرويكس الاماراتي بجانب قطر للمحترفين أوبيدوس البرتغالي، بالإضافة إلى منتخبات الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، تونس، رواندا.



المرحلة الأولى:

الجمعة 23 يناير: مسافتها 129.6 كلم، تنطلق الساعة 2:00 ظهراً من جزيرة العلم، وتنتهي في مزرعة القمح _مليحة، وتحمل المرحلة مسمى «الفخر والعطاء»، وسر التسمية يرجع إلى أنها تبدأ، وتنتهي عند معلمين يجسدان هذا المعنى، فالبداية من جزيرة العلم، حيث الرمز الوطني الخالد، الذي يبعث الفخر والاعتزاز دائماً وتحديداً من قناة اللية المائية المشروع الرائع، الذي يوفر الخدمات السياحية والترفيهية والخدمية، وعزز الحركة السياحية، أما النهاية فعند مزرعة القمح، التي تجسد أحدث المشروعات الزراعية في الإمارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.



المرحلة الثانية:

السبت 24 يناير: مسافتها 129.56 كلم، وتبدأ الساعة 11:00 صباحاً من أمام سوق الجبيل بالشارقة، وتنتهي في سوق الجبيل بكلباء، وتحمل هذه المرحلة مسمى «الجبيل» في إشارة مباشرة للاسم المميز للأسواق التجارية الضخمة المقامة في مدن الشارقة وكلباء والذيد، وتتميز تصاميم منشآت هذه الأسواق بطرازها الإسلامي ونقوشها البديعة من الداخل والخارج، ما يجعلها مزاراً ممتعاً بجانب هدفها التجاري.

المرحلة الثالثة:

الأحد 25 يناير: مسافتها 9.81 كلم «ضد الساعة»، وتبدأ الساعة 11:00 صباحاً، وتنتهي في بلدة الحيرة، وسيسبقها في الساعة 9:00 صباحاً سباقان مصاحبان، الأول لفئة المعاقين، والثاني لفئة الشباب، وذلك لتوفير هامش من الاحتكاك الدولي لهاتين الفئتين، من خلال معايشة أجواء الطواف، والمرحلة تحمل مسمى «الحيرة» إشارة لبلدة الحيرة القديمة الواقعة في الطرف الشمالي الغربي من الإمارة،حيث تم ترميم للبيوت وتجديدها، وأنشئت مراكز ومنتديات متخصصة، تثري الحركة الثقافية والأدبية.

المرحلة الرابعة:

الاثنين 26 يناير: مسافتها 133.00 كلم، تنطلق الساعة 11:00 صباحاً من جزيرة دبا الحصن، وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان، وحملت مسمى «الشرقية» للإشارة إلى انتمائها الجغرافي على الساحل الشرقي للإمارة، الذي يضم مدن دبا الحصن وكلباء وخورفكان.

المرحلة الخامسة والأخيرة:

الثلاثاء 27 يناير: مسافتها 100.99 كلم، تنطلق الساعة 11:00 صباحاً من أمام نادي الشارقة للصقارين، وتنتهي عند مسجد الشارقة الكبير، وتحمل مسمى «التراث والحضارة» في إشارة إلى الإرث التراثي المتمثل في رياضة الصيد بالصقور، من خلال نادي الشارقة الصقارين، وإلى الحضارة الإسلامية، التي يجسدها مسجد الشارقة الكبير بطرازه المعماري الفريد، حيث يعد خير مثال للثقافة الإسلامية المميزة للإمارة.