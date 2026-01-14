الانضباط تنذر الوحدة وتوجه لفت نظر للبطائح

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم توجيه عقوبة الإنذار لنادي الوحدة لقيام جماهيره بالتلفظ على مدرب الفريق المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، وتوجيه عقوبة لفت النظر لنادي البطائح لعدم سداد المبالغ المترتبة في ذمته، والامتثال لقرار اللجنة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وأصدرت اللجنة عقوبة الإيقاف بحق لاعب عجمان، سعد الهداني، مباراة واحدة، وتغريمه 25 ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، في دوري تحت 23 سنة للمحترفين.



وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي جلف يونايتد المنافس في دوري الدرجة الأولى بمبلغ وقدره 15 ألف درهم، لتنظيمه مباراة دون أخذ الموافقات اللازمة من اتحاد الكرة.

وأوقفت لجنة الانضباط أليك بيرن، لاعب فريق إيرش المنافس في دوري الدرجة الثالثة، مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ على حكم المباراة، وأنذرت نادي فورت فيرتوس، لقيام جماهيره بالاعتداء والتلفظ على لاعب الفريق المنافس في المسابقة نفسها.



وفي كأس الإمارات تحت 16 سنة قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي النصر، عمر أحمد، مباراتين، وتغريمه 7 آلاف و500 درهم، للتلفظ على لاعب الفريق المنافس.