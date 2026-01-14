كأس مانشستر سيتي في أبوظبي تحقق أرقاماً قياسية في نسختها السابعة

اختتمت بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي لكرة القدم للشباب في نسختها السابعة منافساتها، محققة أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاركين والحضور، بمشاركة أكثر من 3500 لاعب ولاعبة من 18 دولة، تنافسوا على مدار ثلاثة أيام في مدينة زايد الرياضية.



وشهدت البطولة، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، مشاركة 244 فريقاً ضمن ثماني فئات عمرية، بينها 5 للفتيان، و3 للفتيات، بمشاركة أندية محلية ودولية، من بينها الجزيرة، وبني ياس، والوحدة، والعين، ومانشستر سيتي وملبورن سيتي، وسط حضور جماهيري تجاوز 8 آلاف متفرج.



وفاز فريق السيب العُماني، بطل فئة تحت 16 عاماً للعام الثاني على التوالي، برحلة إلى أحد أندية مجموعة مانشستر سيتي لكرة القدم بعد سحب القرعة، فيما نال فريق ريسيستنسيا السنغافوري، بطل فئة الفتيات تحت 14 عاماً، فرصة المشاركة في دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، بإشراف مدربي مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم.



وسجل خلال البطولة 2562 هدفاً في 1435 مباراة، كما شهدت مشاركة 44 فريقاً للفتيات، في مؤشر يعكس تنامي حضور كرة القدم النسائية في الإمارات والمنطقة.



وأكد نيدوم أونوها، مدافع مانشستر سيتي السابق وسفير البطولة، أن الحدث يواصل تطوره عاماً بعد عام، مشيداً بالمستوى الفني العالي وأهمية البطولة في صقل المواهب الشابة، وتوفير بيئة تنافسية داعمة لتطور اللاعبين.

من جانبه قال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة السيتي لكرة القدم، ومدير البطولة، إن نسخة 2026 جسدت دور كرة القدم في تعزيز التواصل بين الثقافات، مؤكداً البدء بالتحضير للنسخة المقبلة 2027 لمواصلة مسيرة التطور والنجاح.