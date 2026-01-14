مفاجأة في قائمة ريال مدريد أمام ألباسيتي

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي بالومبي في كأس ملك إسبانيا مفاجأة، بعد قرار المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا استدعاء لاعب شاب من فريق الكاستيا للمرة الأولى، في خطوة تعكس ملامح مرحلة جديدة داخل النادي الملكي عقب رحيل تشابي ألونسو.

وأعلن أربيلوا قائمة الفريق استعداداً لمباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والتي يخوضها ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ألباسيتي، في أولى مبارياته تحت القيادة الفنية الجديدة بشكل مؤقت.



وضمت القائمة اسم مانويل آنخيل، لاعب وسط فريق الكاستيا، الذي تلقى استدعاءه الأول مع الفريق الأول، ليكون أبرز مفاجآت القائمة، في ظل اعتماد أربيلوا على عدد من العناصر الشابة خلال هذه المرحلة.

ويبلغ مانويل آنخيل 19 عاماً، ويشغل مركز لاعب الارتكاز، وسبق له خوض 69 مباراة بقميص الكاستيا في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليحجز مكانه ضمن خيارات الجهاز الفني بفضل تطوره الملحوظ خلال الفترة الماضية.



ويعرف اللاعب بقدرته على التحكم في الكرة، ومقاومة الضغط، واللعب بكلتا القدمين، إلى جانب امتلاكه رؤية جيدة للملعب، وقدرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بريال مدريد.

وضمت قائمة ريال مدريد لمباراة ألباسيتي ثلاثة حراس مرمى هم أندريه لونين، فران جونزاليس، وسيرجيو ميستري، فيما وجد في خط الدفاع كل من داني كارفخال، ديفيد ألابا، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، دين هويسين، ديفيد خيمينيز، وخوان مارتينيز.



وفي خط الوسط، ضمت القائمة إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، داني سيبايوس، خورخي سيستيرو، مانويل آنخيل، وبالاسيوس، فيما يقود خط الهجوم فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، وفرانكو ماستانتونو.

ويقود أربيلوا ريال مدريد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026، بعد إقالة تشابي ألونسو عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.