برولي بين الرضا والقلق بعد التأهل الآسيوي لمنتخبنا الأولمبي

انتابت مارسيلو برولي مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، مشاعر مختلطة بعد أن حجز «الأبيض» مقعده لمواجهة منتخب فيتنام مساء بعد غد الجمعة، في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد التعادل مع المنتخب السوري بنتيجة 1-1، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية أمس، واحتلال المركز الثاني بالمجموعة خلف اليابان في الصدارة.



وأكد مدرب منتخبنا أنه لا يعرف لماذا لم يفز «الأبيض الأولمبي» في نهاية مباراته أمام المنتخب السوري، بقوله: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة حماسية للغاية لأن كلا الفريقين كانا يتنافسان على التأهل، وكنا ندرك مدى قوة المنتخب السوري، لكننا وضعنا خطة محكمة حتى لا نعاني كثيراً».



وأضاف: «سارت المباراة كما توقعنا، وسجلنا هدفاً في الشوط الأول، ثم عادل المنافس النتيجة، وبالطبع ازداد التوتر، لكن في الدقائق الأخيرة، أعتقد أننا سنحت لنا أفضل الفرص للفوز بالمباراة، ولكننا حققنا هدفنا بالتأهل، وسنحتاج، بالطبع، إلى استغلال الفرص المتاحة للتقدم إلى المرحلة التالية، وهذه حقيقة، ونسعى دائماً إلى التحسن مباراة تلو الأخرى».



وفي المقابل، أعرب جهاد الحسين مدرب المنتخب السوري، عن شعوره بالفخر رغم خروج فريقه من البطولة الآسيوية، وقال: واجهنا ظروفاً صعبة كثيرة، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا التأقلم مع جميع الظروف، واللاعبون ليسوا مخطئين على الإطلاق، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة؟



وأضاف: «كانت الفرق الأخرى أكثر استعداداً منا، وأكثر جاهزية بدنياً، وعانينا من إصابات كثيرة، وبذلنا جهداً كبيراً أمام الإمارات، وكنا الفريق الأفضل في الشوط الأول، والأفضل في جميع جوانب اللعبة، وربما كنا سيئين فقط في الدقائق العشر الأخيرة، وعموماً، كنا الفريق الأفضل، ولكن هذه هي كرة القدم، وفي النهاية، كان مطلوباً منا الفوز، ولم يتحقق ذلك».