3 نقاط مطلوبين من شباب الأهلي وعجمان.. وسوزا يحذر «الفرسان» من الغرور

يدخل شباب الأهلي وضيفه عجمان على استاد راشد في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غدٍ الخميس، بطموح الفوز فقط بالثلاث نقاط من المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، في ظل تباين موقف الفريقين في جدول ترتيب المسابقة، ورغبة «الفرسان» أصحاب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بتقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، فيما يتطلع عجمان في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، إلى الارتقاء أكثر في المنطقة الدافئة.



من جانبه، طالب البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، لاعبيه بالتحلي بالتواضع وتجنب الغرور، وبالمزيد من التركيز قبل مواجهة عجمان، ووصف المواجهة بأنها «معقدة وصعبة»، مؤكداً أنها تتطلب مجهوداً كبيراً وتركيزاً عالياً من أجل حصد النقاط الثلاث، وأوضح أن شباب الأهلي سيواجه منافساً منظماً وتنافسياً، يضم لاعبين يتمتعون بكفاءة عالية، ما يفرض احترام الخصم والاستعداد الجيد للمباراة، وقال: في مباراة الوصل ظهرت هوية فريقنا بوضوح من حيث الالتزام والشخصية والقدرة على التعامل مع المباريات التي تتطلب الكثير، ولكن علينا أن نكون متواضعين عند مواجهة المنافس القادم، لأن التواضع يمنحنا القدرة على التمسك بهويتنا، وفريقنا يسعى دائماً للفوز من خلال التركيز على مبادئ اللعب، وتحمل المسؤولية الفردية، وبذل أقصى جهد ممكن من أجل إنهاء المباراة متوجين بالنقاط الثلاث.



بدوره، قال غوران توفيجدزيتش المدير الفني لعجمان: فريقنا لديه الحافز الكامل لمواجهة شباب الأهلي، وبشكل عام راضٍ عن أداء اللاعبين في آخر 4 أيام بالتدريبات الجماعية، ومنافسنا قوي ويضم لاعبين مميزين، ولكني أؤمن بأننا سنحقق نتيجة إيجابية، وجميع اللاعبين ينتظرون مباراة شباب الأهلي، وأتمنى أن نلعب مباراة جيدة ونحترم المنافس.