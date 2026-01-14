أسلوب «الديزل».. سونج يصف طريقة لعب منتخب مصر في «الكان»

وصف ألكسندر سونج، نجم منتخب الكاميرون السابق، طريقة لعب منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدًا أن الفراعنة يعتمدون على أسلوب خاص لا يرتبط بالشكل الهجومي بقدر ما يقوم على الشخصية والقدرة على الحسم في اللحظات المهمة.

وأكد سونج أن منتخب مصر، رغم كونه الأقل من حيث الأداء الفني بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، يظل فريقًا شديد الخطورة، بفضل طريقته الهادئة في إدارة المباريات، والتي شبهها بمحركات الديزل.

وأوضح نجم الكاميرون السابق: «منتخب مصر يبدو هادئًا في أغلب فترات المباراة، وكأنه لا يضغط أو يهاجم بكثافة، ثم يفاجئ منافسه بتسجيل هدف، ليعود بعدها إلى الهدوء مجددًا، قبل أن يضرب مرة أخرى في التوقيت المناسب».

وأضاف أن هذا الأسلوب يمنح الفراعنة قدرة كبيرة على امتصاص ضغط المنافسين، واستغلال أقل الفرص الممكنة لتحقيق الفوز، مشددًا على أن مثل هذه الفرق غالبًا ما تكون الأخطر في البطولات الكبرى.

وأشار سونج إلى أن تواجد منتخب مصر المستمر في الأدوار النهائية ليس مصادفة، بل يعكس عقلية الفرق الكبيرة، التي تعرف كيف تتعامل مع الضغوط، وتفصل بين الأداء الجمالي والنتيجة النهائية.

وقال إن التاريخ يؤكد أن الفراعنة، مهما اختلفت مستوياتهم الفنية من بطولة إلى أخرى، يظلون طرفًا ثابتًا في المراحل المهمة، وهو ما يمنحهم احترام المنافسين.

وعلى مستوى المشوار في البطولة الحالية، تصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يتجاوز منتخب بنين في دور الـ 16 بنتيجة 3-1، ثم يحقق فوزًا مثيرًا على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، ليحجز مقعده في نصف النهائي.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال، مساء اليوم الأربعاء 14 يناير، في لقاء مرتقب ينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني على تشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع مكوّن من أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ومحمد هاني، بينما يتواجد في الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، وإمام عاشور، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش.