أسطورة برشلونة يعلق على رحيل ألونسو عن ريال مدريد

علق الفرنسي تييري هنري، نجم برشلونة السابق والمحلل الحالي في شبكة «سي بي إس»، على قرار إدارة ريال مدريد بإقالة تشابي ألونسو، معتبرًا أن ما حدث يعكس غياب الصبر المطلوب لإنجاح أي مشروع فني، خاصة حين يتعلق الأمر بمدرب لم يحصل على الوقت الكافي لتطبيق أفكاره.

وانتقد هنري توقيت القرار، الذي جاء بعد ستة أشهر فقط من تولي ألونسو المسؤولية، عقب الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن الحكم على تجربة تدريبية خلال هذه الفترة القصيرة يعد أمرًا غير منطقي في كرة القدم الحديثة.

وأشار أسطورة المنتخب الفرنسي إلى أن ألونسو سبق أن أثبت كفاءته الفنية في تجربته مع باير ليفركوزن، حين توفرت له بيئة عمل تسمح له بفرض أفكاره وتنفيذ رؤيته دون ضغوط مفرطة، معتبرًا أن المقارنة بين تلك التجربة وما واجهه في ريال مدريد توضح الفارق في طبيعة العمل داخل الأندية الكبرى.

وعقد هنري مقارنة مباشرة بين فلسفة ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، موضحًا أن النادي الكتالوني يعتمد على هوية واضحة تحكم أسلوب اللعب ودور المدرب، في حين يرى أن النجاح في ريال مدريد يرتبط بدرجة أكبر باللاعبين وتأثيرهم داخل غرفة الملابس.

وأوضح أن بيئة «سانتياغو برنابيو» تمنح اللاعبين الكبار مساحة واسعة لإدارة التفاصيل داخل الملعب، معتبرًا أن دور المدرب في مدريد يصبح أكثر تعقيدًا حين يحاول فرض أسلوب صارم أو تغيير أدوار نجوم الصف الأول.

وأضاف هنري أن هذا التداخل بين سلطة المدرب ونفوذ اللاعبين كثيرًا ما يؤدي إلى صدامات غير معلنة، وهو ما يفسر فشل بعض المشاريع الفنية قبل اكتمالها، كما حدث في حالة تشابي ألونسو.

واختتم هنري تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي مدرب في ريال مدريد لا يعتمد فقط على الجانب التكتيكي، بل يتطلب إدارة دقيقة للعلاقات داخل غرفة الملابس، والتعامل مع ضغوط إعلامية وجماهيرية لا تمنح الوقت الكافي للبناء التدريجي.