بعد الإقالة.. بيلينغهام يكشف كواليس علاقته بألونسو

كشف جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود خلافات بينه وبين المدرب السابق تشابي ألونسو، مؤكدًا أن التقارير المتداولة قدمت صورة غير دقيقة عن علاقته بالمدرب الإسباني قبل رحيله عن الميرنغي.

وجاءت تصريحات بيلينغهام، عقب قرار إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز إقالة تشابي ألونسو من منصبه، بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ورد الدولي الإنجليزي بشكل مباشر على ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» التي تحدثت عن وجود انقسام داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أنه فضل في البداية عدم التعليق، على أمل أن تظهر الحقيقة دون الحاجة إلى ردود علنية.

وقال بيلينغهام في تصريح رسمي: «حتى الآن، تركت الكثير من هذه الأمور تمر دون رد، وكنت آمل أن تظهر الحقيقة في وقتها، لكن ما يتم تداوله حاليًا محض هراء»، في إشارة واضحة إلى نفيه وجود أي خلافات شخصية أو فنية مع ألونسو.

وأكد لاعب الوسط الإنجليزي أن احترامه لتشابي ألونسو لم يتغير، سواء كمدرب أو كاسم كبير في تاريخ ريال مدريد، مشددًا على أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الاحترام المهني، رغم اختلاف وجهات النظر الطبيعية داخل أي فريق كبير.

وأوضح بيلينغهام أن ما يثار حول تمرد لاعبي الصف الأول أو وجود «علاقة مسمومة» داخل غرفة الملابس لا يمت للواقع بصلة، معتبرًا أن بعض الأطراف استغلت تعثر الفريق في مباراة السوبر لتضخيم الأوضاع وخلق أجواء توتر غير حقيقية.

وتزامنت تصريحات بيلينغهام مع تولي ألفارو أربيلوا مهمة تدريب ريال مدريد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026، في مرحلة يسعى فيها النادي إلى استعادة الهدوء والتركيز قبل استكمال المنافسات المحلية.

ويواجه أربيلوا تحديًا يتمثل في احتواء تداعيات المرحلة السابقة، وإعادة توجيه تركيز اللاعبين نحو أهداف الفريق، في ظل الضغوط الإعلامية المكثفة التي تحيط بالنادي عقب رحيل ألونسو.