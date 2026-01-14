تسريبات تكشف خلافات ألونسو مع نجوم ريال مدريد

كشفت تسريبات من داخل نادي ريال مدريد عن وجود خلافات فنية بين تشابي ألونسو وعدد من نجوم الفريق، خلال فترة توليه القيادة الفنية، وهي خلافات لعبت دورًا في تعقيد مهمته داخل غرفة الملابس قبل رحيله عن منصبه.

وجاءت هذه التسريبات عقب إعلان ريال مدريد إقالة المدرب الإسباني بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، في مباراة عدت فاصلة في مستقبل ألونسو مع الفريق الملكي.

وتولى ألفارو أربيلوا قيادة ريال مدريد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026، في انتظار حسم الإدارة لهوية المدرب المقبل.

وأفادت شبكة «إي إس بي إن»، نقلًا عن مصادر مقربة من ألونسو، بوجود ثلاثة لاعبين أبدوا تحفظًا واضحًا على أفكاره الفنية ونهجه التكتيكي، وهم فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، وفالفيردي.

وذكرت المصادر أن بيلينغهام لم يبد حماسًا كاملًا لتقبل رؤية ألونسو، إلا أن موقفه ظل محصورًا داخل الغرف المغلقة ولم يتحول إلى خلاف علني، في حين ظهرت ملامح عدم انسجام فينيسيوس جونيور مع أفكار المدرب بشكل واضح على أرض الملعب.

وأضافت التقارير أن هذه الخلافات ارتبطت بمحاولة ألونسو فرض أسلوب لعب يعتمد على الانضباط التكتيكي وتغيير أدوار بعض اللاعبين الأساسيين، وهو ما لم يلق قبولًا كاملًا لدى بعض نجوم الصف الأول.

وسلطت هذه التطورات الضوء على حجم التحديات التي واجهها المدرب الإسباني داخل غرفة ملابس ريال مدريد، خاصة في التعامل مع الأسماء الكبرى، في فترة كان يسعى خلالها إلى بناء مشروع فني جديد في ظل ضغوط النتائج والتوقعات المرتفعة.