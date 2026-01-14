محاولة أخيرة لم تنجح.. لماذا ضحى مبابي من أجل ألونسو؟

جاءت مشاركة كيليان مبابي في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بمثابة محاولة أخيرة لإنقاذ تشابي ألونسو من الإقالة، بعدما قرر النجم الفرنسي تحدي الألم والمخاطرة بصحته، مدركًا أن خسارة المباراة قد تعني نهاية مبكرة لمشروع المدرب الإسباني مع ريال مدريد.

وخاطر مبابي باللعب رغم معاناته من التواء حاد في الركبة، متجاوزًا توصيات الطاقم الطبي التي كانت تشير إلى ضرورة ابتعاده عن الملاعب حتى 21 يناير، لكنه فضل الظهور في المباراة، بدافع دعمه لألونسو، الذي ربطته به علاقة إنسانية مميزة خلال فترة قصيرة داخل البرنابيو.

وأدرك النجم الفرنسي أن نهائي السوبر يمثل اختبارًا مباشرًا لمستقبل المدرب، ما دفعه إلى اتخاذ قرار استثنائي بالانضمام إلى القائمة، أملًا في أن يكون حضوره عاملًا يجنب الفريق الهزيمة ويمنح المشروع فرصة للاستمرار.

ودخل مبابي أرض الملعب متحديًا الألم، حاملاً على عاتقه مسؤولية ثقيلة، في ظل ضغوط كبيرة تحيط بالجهاز الفني، ورغبة واضحة من ألونسو في الدفع بأفضل عناصره، ولو لفترات محدودة، لإنقاذ موقفه في مباراة لا تحتمل أنصاف الحلول.

وكشفت تقارير فرنسية أن إصرار مبابي على المشاركة جاء رغم إدراكه للمخاطر البدنية طويلة المدى، إلا أن رغبته في حماية مدربه ودعم استقرار الفريق كانت حاضرة بقوة في قراره.

وانتهت المباراة بخسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3-2، لتتحول المواجهة إلى لحظة فاصلة في مسار ألونسو، حيث عدت النتيجة القشة التي عجلت بقرار الإقالة، رغم التضحيات التي قدمها اللاعبون وعلى رأسهم مبابي.

وعكست خطوة مبابي روحًا قيادية واضحة داخل غرفة الملابس، إذ قدم نفسه مثالًا للاعب الذي يضع الفريق ومدربه فوق اعتبارات الراحة الشخصية، حتى وإن لم تثمر تلك التضحية عن تغيير المصير.

