تغييرات محسوبة في أول اختبار لأربيلوا مع ريال مدريد

يستعد ريال مدريد للدخول في مرحلة جديدة مع أول ظهور للمدرب أربيلوا، الذي يضع لمساته الأولى على التشكيلة الأساسية مساء اليوم، عندما يواجه ألباسيتي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك من خلال تغييرات مدروسة دون اللجوء إلى ثورة شاملة، في ظل محدودية الخيارات وتأثير الإجهاد البدني الذي خلفه كأس السوبر على عدد من اللاعبين.

وحسب ما أشارت صحيفة «إيه إس»، من المنتظر أن يبدأ فينيسيوس جونيور إلى جانب غونزالو في مركز رأس الحربة، على أن يكون ديفيد خيمينيز لاعب الأكاديمية الوحيد في التشكيلة الأساسية، بينما سيتولى أردا غولر مهمة صناعة اللعب في خط الوسط.

ويفتقد الفريق خدمات كل من أنطونيو روديغر وكيليان مبابي بشكل مؤكد، بعد غيابهما عن التدريبات الأخيرة، في حين تبقى مشاركة رودريغو محل شك، ما يفرض على أربيلوا الاعتماد على مزيج من عناصر الفريق الأول ولاعبي الرديف في أول مباراة له على رأس القيادة الفنية، والأولى أيضًا بعد رحيل تشابي ألونسو.

وسيواصل أندري لونين الظهور كحارس أساسي في مباريات الكأس، خلف خط دفاع يتوقع أن يشهد تعديلات، ومع عدم جاهزية داني كارفاخال بشكل كامل، يرجح أن يبدأ ديفيد خيمينيز في مركز الظهير الأيمن، مقابل مشاركة فران غارسيا في الجهة اليسرى.

وفي قلب الدفاع، يبدو هويسن مرشحًا قويًا للاحتفاظ بمكانه إلى جانب راؤول أسينسيو، الذي يعد عنصرًا أساسيًا، أما في خط الوسط، فسيكون غولر محور الارتكاز الإبداعي، مدعومًا على الأرجح بكل من أوريلين تشواميني وجود بيلينغهام، في محاولة لفرض السيطرة وصناعة الفرص.

ويبقى موقف فينيسيوس محل متابعة في الخط الأمامي، بعد عودته من مباراة السوبر الأخيرة بتشنجات عضلية دون إصابة مباشرة، مع ترجيح مشاركته أساسيًا إلى جانب غونزالو، فيما يشغل ماستانتونو الجناح الأيمن.

الجدير بالذكر إلى أن لوائح البطولة تسمح بمشاركة أربعة لاعبين فقط من الفريق الرديف داخل الملعب في الوقت ذاته، ويحتسب ماستانتونو ضمن هذه الفئة، ما يفرض على الجهاز الفني الحذر في اختياراته حتى لا تعتبر التشكيلة غير قانونية.

وبناءً على المعطيات الحالية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام ألباسيتي ستضم لونين، ديفيد خيمينيز، أسينسيو، هويسن، فران غارسيا، تشواميني، غولر، بيلينغهام، ماستانتونو، غونزالو، وفينيسيوس جونيور.