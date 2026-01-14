بيلينغهام يكسر صمته ويوجه رسالة إلى ألونسو

كسر جود بيلينغهام صمته عقب رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد، موجهًا رسالة وداع قصيرة حملت معاني الدعم والامتنان، في أول تعليق من لاعب الوسط الإنجليزي على نهاية تجربة المدرب الإسباني مع الفريق الملكي.

ووجه بيلينغهام رسالته عبر خاصية «الستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، حيث كتب: «شكرًا لك مستر، كان من دواعي سروري العمل معك، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل»، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير ريال مدريد والمتابعين.

وجاءت رسالة بيلينغهام بعد إعلان إدارة ريال مدريد رسميًا إقالة تشابي ألونسو من منصبه، عقب الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، بحسب بيان النادي المنشور عبر قنواته الرسمية.

وأعلن النادي في الوقت ذاته تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026، في انتظار حسم هوية المدرب الجديد.

ويعد بيلينغهام من الركائز الأساسية في صفوف ريال مدريد منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، وشارك بانتظام خلال فترة تولي ألونسو القيادة الفنية.

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، حقق خلالها 24 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، قبل أن تنتهي تجربته سريعًا مع الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، المقرر إقامتها يوم السبت 17 يناير الجاري، في أول اختبار للفريق بعد رحيل ألونسو.