«الأبيض» الأولمبي يتعادل مع سوريا ويعبر إلى ربع نهائي كأس آسيا

تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عامًا، ومواجهة منتخب فيتنام، بعد تعادله مع المنتخب السوري 1-1، في مباراتهما على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وبدأ منتخبنا بالتسجيل عن طريق علي المعمري في الدقيقة 23، وتعادل المنتخب السوري بهدف محمود العمر في الدقيقة 55، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط، ويحسم المركز الثاني للمجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل في المركز الثالث.

بينما حسم المنتخب الياباني صدارة المجموعة نفسها بوصوله إلى 9 نقاط، بفوزه على المنتخب القطري بهدفين نظيفين، في مباراتهما على استاد صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة مساء اليوم أيضًا، في حين ودع «العنابي» القطري البطولة ببقائه في المركز الرابع دون أي نقاط.

وأظهر المنتخب السوري أفضلية واضحة مع انطلاقة المباراة، وتألق خالد توحيد، حارس منتخبنا، في التصدي لتسديدة السوري أنس الدهان في أولى فرص المباراة، ورد الحارس السوري مكسيم صراف بالتصدي لكرة رأسية من لاعبنا علي المعمري، بعد تمريرة عرضية من ريتشارد أكونور.

وعاد توحيد، وتصدى لتسديدات أخرى من السوريين الدهان وعبد الرحمن الأرجه، قبل أن يضيع محمد المصطفى فرصة للمنتخب السوري، ويرد منتخبنا بهجمة مرتدة سريعة، ويستغل منصور المنهالي خطأً مشتركًا بين مدافع وحارس المنتخب السوري، ويخطف الكرة ويمررها إلى المعمري، ليسجل منها هدفًا لـ«الأبيض الأولمبي» في الدقيقة 23.

وواصل المنتخب السوري بحثه عن هدف التعادل حتى الدقيقة 55، عندما انطلق هوزان عثمان من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية أرضية، حولها محمود العمر بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الست ياردات في الزاوية السفلية اليمنى لمرمى منتخبنا الوطني، الذي نجح في الحفاظ على التعادل حتى النهاية، وحسم بطاقة الوصول إلى ربع النهائي.