مدرب ريال السابق ينتقد بيريز بسبب رحيل ألونسو

انتقد مانويل بيليغريني، المدير الفني السابق لريال مدريد، قرار إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بإقالة تشابي ألونسو، معتبرًا أن إنهاء مشروع فني بعد أشهر قليلة فقط يعكس غياب الصبر المطلوب لنجاح أي تجربة تدريبية داخل نادٍ بحجم «الميرنغي».

ودافع بيليغريني، المدير الفني الحالي لريال بيتيس، عن المدرب الإسباني، مؤكدًا أن ألونسو يمتلك مشروعًا تدريبيًا واعدًا، وكان بحاجة إلى وقت أطول لتطبيق أفكاره، بدلًا من الحكم عليه بشكل مبكر.

وقال المدرب التشيلي في تصريحاته: «من وجهة نظري، الحكم على عمل مدرب خلال ثلاثة أو أربعة أشهر فقط أمر غير صحيح، لكنني لا أملك التفاصيل الداخلية التي دفعت الإدارة لاتخاذ هذا القرار، والذي أراه قرارًا سيئًا».

وأوضح بيليغريني أن وضع ريال مدريد تحت قيادة ألونسو لم يكن كارثيًا كما صور، مشيرًا إلى أن الفريق كان لا يزال ينافس في ثلاث بطولات، ولم يكن يفصله عن صدارة الدوري الإسباني سوى أربع نقاط، وهي معطيات لا تبرر الإقالة في منتصف الموسم.

وأضاف: «الاستقرار يعتمد دائمًا على مدى نضج الإدارة وقدرتها على التعامل مع التقلبات الطبيعية لأي مشروع، فكل فريق يمر بمراحل صعود وهبوط».

وانتقل المدرب التشيلي للحديث عن أوضاع فريقه ريال بيتيس، متطرقًا إلى أزمة الخط الهجومي بعد إصابة المهاجم كوتشو هيرنانديز، التي ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، ما يضع عبئًا إضافيًا على الثنائي سيدريك باكامبو وتشيمي أفيلا.

ورد بيليغريني على الشائعات التي تحيط بمستقبل بعض لاعبي بيتيس، مؤكدًا تمسكه بعناصره الأساسية، وقال: «طالما أن هؤلاء اللاعبين في قائمتي فهم جزء من خططي، باكامبو وأفيلا ولو سيلسو لاعبين نعتمد عليهم، ولن ننساق خلف التكهنات».

واختتم بيليغريني تصريحاته بالتأكيد على أن أي تحركات في سوق الانتقالات الشتوية ستظل مرهونة بخروج لاعبين من القائمة الحالية، مشددًا على أن النادي لن يقدم على صفقات جديدة دون مبرر فني واضح.