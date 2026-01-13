قبل قمة نصف النهائي.. مدرب السنغال يبعث برسالة قوية إلى مصر

بعث بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، برسالة قوية وواضحة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مؤكدًا أن فريقه يدخل اللقاء بعقلية الفوز، مع احترام كامل لقيمة الفراعنة وتاريخهم في البطولة.

وأكد ثياو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن مواجهة مصر تمثل اختبارًا صعبًا لأي منتخب، مشددًا على أن الفراعنة يمتلكون شخصية قوية وخبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبرى، وهو ما يفرض على لاعبي السنغال أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي.

وأوضح مدرب أسود التيرانغا أن فريقه لن يغير من هويته أو فلسفته داخل الملعب، قائلًا إن السنغال ستلعب بأسلوبها المعتاد، مع الحذر من نقاط قوة المنتخب المصري، خاصة قدرته على التنظيم الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة.

وأضاف ثياو أن منتخب مصر أظهر تطورًا ملحوظًا مع تقدم البطولة، مشيرًا إلى أن الأداء القوي الذي قدمه الفراعنة في الأدوار الإقصائية يعكس عقلية بطل يعرف جيدًا كيف يتعامل مع الضغوط، وهو ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وتطرق مدرب السنغال إلى ملف البطاقات الصفراء، في ظل تهديد عدد من لاعبيه بالإيقاف، مؤكدًا أن التركيز منصب بالكامل على مواجهة مصر فقط، دون التفكير في الحسابات اللاحقة أو المباراة النهائية.

واختتم ثياو تصريحاته بالتأكيد على ثقته في لاعبيه، مشددًا على أنهم سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل حجز بطاقة التأهل، في مواجهة وصفها بأنها «قمة إفريقية حقيقية» تجمع بين منتخبين يعرفان جيدًا طريق البطولات.