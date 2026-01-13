تطورات جديدة في ملف قضية رمضان صبحي

شهد ملف قضية رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد قرار محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام، في القضية المتداولة بشأن اتهامه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة.



وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في 30 ديسمبر الماضي حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في واقعة التزوير، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية، نظرًا لارتباطها باسم لاعب دولي معروف.



وفي أعقاب صدور الحكم، تقدم محامي اللاعب بطعن رسمي، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في الحكم الصادر، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف، التي قررت تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف.



وتملك محكمة مستأنف الجنايات صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم، إذ يمكنها تأييده، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها، أو إصدار قرار بوقف التنفيذ، وفق ما تراه مناسبًا في ضوء المستندات والمرافعات المقدمة.



وتترقب جماهير الكرة المصرية والمتابعون للشأن القضائي ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، التي قد تمثل محطة مهمة في مستقبل اللاعب، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع بيراميدز هذا الموسم، حيث خاض مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة، واستمر غيابه بسبب ظروف حبسه.