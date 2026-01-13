رحلة ست سنوات.. أفشة يطوي صفحة ذهبية مع الأهلي ويستعد لتجربة جديدة

بعد مسيرة امتدت لستة مواسم داخل جدران القلعة الحمراء، يستعد محمد مجدي «أفشة» لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية، لمغادرة صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تضع حداً لرحلة حافلة بالبطولات واللحظات الخالدة منذ انضمامه للفريق عام 2019.



وأصبح أفشة على أعتاب الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد فترة شهدت تراجع مشاركته مع الأهلي، رغم تاريخه المؤثر داخل الفريق ودوره البارز في العديد من النجاحات المحلية والقارية.



وخلال سنواته مع الأهلي، كان «أفشة» أحد العناصر الأساسية في خط الوسط، وارتبط اسمه بعدة لحظات معلقة بالذاكرة، أبرزها هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك، إلى جانب مساهماته المتكررة في حصد الألقاب، سواء على مستوى الدوري أو البطولات القارية والعالمية.



وحرص اللاعب على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، عبّر خلالها عن امتنانه للفترة التي قضاها داخل النادي، مؤكداً أن ما جمعه بالجماهير سيظل حاضراً في ذاكرته، وأن الرحيل الحالي لا يعني نهاية العلاقة، بل ابتعاد مؤقت.



وقال أفشة في رسالته إنه عاش داخل الأهلي محاطاً بالحب والدعم، معتبراً أن تقدير الجماهير له هو المكسب الأكبر في مسيرته، مشيراً إلى أنه يأمل في العودة من جديد مستقبلاً «بنفس الحب وأكثر». وعلى مستوى الأرقام، خاض محمد مجدي أفشة 277 مباراة رسمية بقميص الأهلي، سجل خلالها 45 هدفاً، وصنع 50 تمريرة حاسمة، ليترك بصمة مميزة في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ النادي الحديث.