فيديو السنغال «البطولة في الجيب».. أقوى حافز للمصريين

علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على الفيديو المتداول للاعبي منتخب السنغال قبل مواجهة الفريقين المرتقبة مساء غدٍ الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، والذي ظهر خلاله لاعبو السنغال وهم يلوحون بإشارة توحي بأن الفوز والتأهل إلى النهائي «في الجيب».



وأكد حسام حسن أن الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، مشيراً إلى أنها تمثل عنصراً إيجابياً لتحفيز اللاعبين، وأنه إذا لم يتعرض اللاعب لضغوط، فلن يؤدي أفضل ما لديه، وأن اللاعبين على قدر المسؤولية، ومن الطبيعي أن تكون هناك ضغوط، منوهاً إلى أنه يتعامل مع مثل هذه الأمور على أنها حافز إضافي.



وأضاف أن المنتخب المصري معتاد على مثل هذه الأمور، وأن يكون المنافسون متخوفين من مواجهتنا، وأعرب عن سعادته بانتشار هذا المقطع من الفيديو، لأنه يشكل دافعاً وحافزاً للاعبيه قبل اللقاء.



وكان لاعبو منتخب السنغال قد ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يشيرون بحركة «الجيب» الشهيرة، في إشارة فسرها البعض على أنها سخرية من منتخب مصر والتأكيد على أن الفوز محسوم، إلا أن مصادر من داخل المنتخب السنغالي نفت تلك الادعاءات، مؤكدة أن الفيديو يعود لتقسيمة داخل أحد التدريبات واحتفال اللاعبين فيما بينهم دون قصد الإساءة أو السخرية من المنتخب المصري.