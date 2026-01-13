أرقام مهمة قبل مواجهة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي الأفريقي

يسعى منتخب نيجيريا إلى معانقة لقبه القاري الرابع عندما يواجه منتخب المغرب، البلد المضيف غداً الأربعاء، في مواجهة مرتقبة ضمن الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن المنتخبين يدخلان اللقاء بسجل خالٍ من الهزائم، إذ حقق «النسور الخضر» العلامة الكاملة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، بينما حصد «أسود الأطلس»، أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً، في مسار يؤكد جاهزيتهما للموقعة الكبيرة.



ويعد هذا اللقاء السادس بين المنتخبين في تاريخ كأس أمم أفريقيا، وانتهت المواجهات الخمس السابقة بفوز أحد الطرفين، كما أنها أول مواجهة تجمعهما في البطولة منذ 22 عاماً، وثاني مرة يلتقيان في نصف النهائي.

وشهدت أربع من أصل خمس مواجهات سابقة بينهما دور المجموعات (1976 بمباراتين، 2000 و2004)، بينما تعود أول مواجهة نصف نهائية إلى نسخة 1980، حين فازت نيجيريا بهدف مبكر حمل توقيع فيليكس أوولابي، في طريقها نحو لقبها القاري الأول.



وكانت البداية بين المنتخبين في نسخة 1976، عندما تفوق المغرب ذهاباً وإياباً في دور المجموعات 3-1 و2-1، قبل أن يمضي نحو لقبه الوحيد حتى الآن، وفي نسخة 2000، ردت نيجيريا بإقصاء المغرب من دور المجموعات بفوز 2-0، بينما حملت آخر مواجهة في 2004 فوزاً مغربياً بهدف يوسف حجي.

وسبق لمنتخب نيجيريا أن واجه منتخبات مضيفة أو مشاركة في التنظيم 10 مرات، فحقق 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل 4 هزائم، وتأتي هذه المواجهة أمام المغرب لتكون الثانية توالياً له أمام منتخب مضيف، بعد مواجهته كوت ديفوار في دور المجموعات ونهائي نسخة 2023.



وعلى صعيد الأدوار الإقصائية، خاضت نيجيريا خمس مواجهات أمام منتخبات مضيفة، ولم تفز خلالها سوى مرة واحدة، ما يضفي على لقاء الرباط طابع التحدي التاريخي.

وبشكل عام، التقى المنتخبان في 12 مباراة، يتقدم خلالها المغرب بـ6 انتصارات مقابل 3 لنيجيريا، مع تعادلين سلبيين في تصفيات نسخة 1984، حسمتهما نيجيريا بركلات الترجيح، وتخوض نيجيريا نصف النهائي للمرة الـ16، وهو رقم قياسي، بعدما أطاحت بالجزائر في ربع النهائي 2-0. وسجلت نيجيريا هدفين على الأقل في جميع مبارياتها الخمس، وللمرة الأولى في تاريخها، بإجمالي 14 هدفاً، وهو أعلى رصيد لها في نسخة واحدة، ويواصل فيكتور أوسيمين تألقه بأربعة أهداف، مع سجل خالٍ من الهزائم كلما سجل أو صنع.



وفي المقابل، بلغ المغرب نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على الكاميرون 1-0، محافظاً على شباكه نظيفة في أربع مباريات، وهو أفضل رقم له في نسخة واحدة، كما أصبح ياسين بونو أول حارس مغربي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

وبين طموح نيجيريا لتعزيز خزائنها بلقب رابع، وحلم المغرب ببلوغ النهائي الثاني والأول منذ أكثر من عقدين، تعد مواجهة الرباط اختباراً حقيقياً لتاريخ المنتخبين، وموعداً مع الإثارة في واحدة من أقوى قمم كأس أمم أفريقيا 2025.