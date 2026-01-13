حين تتحدث الأرقام.. أكثر من 20 مدرباً إنفاقاً على الصفقات في تاريخ كرة القدم

في زمن أصبحت فيه سوق الانتقالات ساحة مفتوحة للأرقام، لم يعد الإنفاق الهائل حكرًا على الأندية فقط، بل بات مرتبطًا بشكل مباشر بالمدربين الذين قادوا تلك المشاريع الكبرى، وصدر تقرير حديث عن موقع SportingPedia، استنادًا إلى بيانات Transfermarkt، كشف قائمة أكثر 20 مدربًا إنفاقًا على الصفقات في تاريخ كرة القدم، في قراءة رقمية تعكس حجم الثقة المالية التي حظي بها هؤلاء عبر مسيرتهم التدريبية.

ويعتمد التقرير على إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمت خلال فترات عمل المدربين المختلفة، وليس على الرواتب أو صفقة واحدة بعينها، ما يمنح نظرة شاملة عن حجم الإنفاق التراكمي عبر السنوات.

غوارديولا يتصدر

يتربع الإسباني بيب غوارديولا على قمة القائمة كأكثر مدرب إنفاقًا في تاريخ اللعبة، بإجمالي وصل إلى 2.58 مليار يورو، أنفقها خلال فتراته مع برشلونة، وبايرن ميونيخ، ثم مانشستر سيتي، ليصبح المدرب الوحيد الذي تجاوز رسميًا حاجز الملياري يورو في الصفقات، وأكد التقرير أن معظم هذا الإنفاق تركز خلال حقبة مانشستر سيتي.

وفي المركز الثاني، جاء البرتغالي جوزيه مورينيو بإجمالي إنفاق بلغ 1.99 مليار يورو، ليصبح على بعد صفقة واحدة فقط من كسر حاجز المليارين والانضمام إلى غوارديولا في نادي الأرقام الضخمة، وبنى مورينيو هذا الرقم عبر مسيرة طويلة شملت أندية كبرى مثل تشيلسي، إنتر، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام، روما، وفنربخشة، قبل توليه حاليًا قيادة بنفيكا.

ثبات طويل

حل الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثالثًا بإجمالي إنفاق بلغ 1.84 مليار يورو، جمعها عبر محطات متعددة مع أندية الصف الأول، أبرزها ميلان، تشيلسي، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وبايرن ميونيخ، قبل انتقاله مؤخرًا لتدريب منتخب البرازيل، ويعكس هذا الرقم الاستمرارية الطويلة لأنشيلوتي في أعلى مستويات المنافسة، مع ثقة إدارات متتالية في مشاريعه الفنية.

وشهدت القائمة حضورًا كبيرًا للمدربين الإسبان والإيطاليين، بواقع 4 أسماء لكل جنسية، يتقدمهم من الجانب الإسباني بيب غوارديولا، لويس إنريكي، أوناي إيمري، وميكيل أرتيتا، مقابل كارلو أنشيلوتي، ماسيميليانو أليغري، أنطونيو كونتي، وجيان بييرو غاسبيريني من المدرسة الإيطالية.

المحرك الأكبر

أكد التقرير أن الدوري الإنجليزي الممتاز يظل المحرك الرئيسي لارتفاع أرقام الإنفاق، حيث تضم القائمة مدربين حاليين من مانشستر سيتي، أرسنال، نيوكاسل، أستون فيلا، وست هام، وإيفرتون، ما يعكس الفجوة المالية بين البريميرليغ وبقية الدوريات الأوروبية.

المدربون العشرون الأكثر إنفاقًا على الصفقات في تاريخ كرة القدم:

بيب غوارديولا – 2.58 مليار يورو

جوزيه مورينيو – 1.99 مليار يورو

كارلو أنشيلوتي – 1.84 مليار يورو

ماسيميليانو أليغري – 1.60 مليار يورو

دييغو سيميوني – 1.55 مليار يورو

أنطونيو كونتي – 1.55 مليار يورو

مانويل بيليغريني – 1.33 مليار يورو

أوناي إيمري – 1.31 مليار يورو

توماس توخيل – 1.22 مليار يورو

لويس إنريكي – 1.22 مليار يورو

نونو سانتو – 1.19 مليار يورو

ماوريسيو بوكيتينو – 1.15 مليار يورو

يورغن كلوب – 1.15 مليار يورو

جورجي جيسوس – 1.11 مليار يورو

ميكيل أرتيتا – 1.09 مليار يورو

إيدي هاو – 1.08 مليار يورو

إريك تين هاغ – 1.07 مليار يورو

ديفيد مويس – 0.99 مليار يورو

جيان بييرو غاسبيريني – 0.98 مليار يورو

آرسين فينغر – 0.96 مليار يورو