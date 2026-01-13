«الزر الأحمر» في برنابيو.. كيف فسرت الصحف العالمية إقالة ألونسو؟

أثار قرار رحيل تشابي ألونسو، عن تدريب ريال مدريد حالة من الجدل في وسائل الإعلام العالمية، التي تعاملت مع الإقالة بوصفها خطوة تعكس طبيعة العمل داخل النادي الملكي، حيث لا مجال للتردد أو الانتظار، وحيث يتم اللجوء إلى «الزر الأحمر» فور اهتزاز النتائج.



وركزت الصحف الإسبانية على أن الإقالة جاءت نتيجة تراكمات فنية وليست مرتبطة بخسارة السوبر الإسباني وحدها، مشيرة إلى أن الأداء العام لم يصل إلى مستوى الطموحات، وأن الفريق لم يظهر رد الفعل المنتظر في المباريات الكبرى، واعتبرت بعض الصحف أن إدارة النادي شعرت بأن المشروع لم يبدأ في الاتجاه الصحيح، ما عجل بإنهائه مبكراً.



في المقابل، ذهبت الصحافة البريطانية إلى توصيف تدريب ريال مدريد باعتباره «أصعب وظيفة في العالم»، معتبرة أن ألونسو وجد نفسه محاصراً بين ضغط النتائج، وقوة شخصية فلورنتينو بيريز، وغرفة ملابس تعج بالنجوم أصحاب التأثير الكبير، وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن أي مدرب في برنابيو لا يملك رفاهية الوقت، حتى وإن كان يحمل اسماً كبيراً أو مشروعاً طويل المدى.



أما الصحف الألمانية، فأجمعت على أن التجربة انتهت أسرع مما كان متوقعاً، لكنها لم تبدِ دهشة كبيرة، مؤكدة أن معايير النجاح في ريال مدريد تختلف عن أي نادٍ آخر، وأن النتائج وحدها هي لغة البقاء، ولفتت إلى أن ألونسو دفع ثمن سقف التوقعات المرتفع.



بدورها، ربطت الصحافة الإيطالية القرار بنهج بيريز التاريخي، مستعيدة تجارب سابقة لمدربين رحلوا بالطريقة ذاتها، معتبرة أن الرئيس لا يتردد في اتخاذ قرارات جذرية متى شعر بأن الفريق لم يعد يستجيب، ووصفت الإقالة بأنها «مخاطرة محسوبة» في منتصف الموسم، لكنها مألوفة داخل أسوار برنابيو.



ولم تغفل بعض التقارير العالمية الإشارة إلى التوترات داخل غرفة الملابس، خصوصاً العلاقة المتذبذبة بين ألونسو وعدد من اللاعبين، معتبرة أن فقدان السيطرة على المجموعة أو غياب الانسجام كان عاملاً حاضراً في خلفية القرار، حتى وإن لم يعلن بشكل مباشر.