كيف يستعد المغرب لنيجيريا؟ الركراكي يكشف التفاصيل

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تفاصيل استعداد «أسود الأطلس» لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع اللقاء بمنتهى التركيز، في ظل قوة المنافس وأهمية المرحلة، مع حسم عدد من الملفات الفنية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أعلن الركراكي غياب عز الدين أوناحي عن اللقاء بسبب الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعاف بالشكل الذي يسمح بمشاركته، بينما أشار إلى عودة رومان سايس للتدريبات، على أن يحسم موقفه النهائي عقب الحصة التدريبية الأخيرة.

وتطرق مدرب المغرب إلى الجدل الدائر حول التحكيم في البطولة، رافضًا ما يثار بشأن استفادة منتخب بلاده من قرارات الحكام، ومشيرًا إلى أن فريقه حرم من ركلات جزاء واضحة في مباريات سابقة، خاصة أمام مالي والكاميرون، مؤكدًا أن تركيزه ينصب بالكامل على الأداء داخل الملعب وليس على القرارات التحكيمية.

وشدد الركراكي على صعوبة مواجهة نيجيريا، معتبرًا أن المباراة تتطلب أعلى درجات الانضباط، وعدم تكرار أخطاء التراجع التي ظهرت في لقاءات سابقة، محذرًا من خطورة لاعبين بحجم فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان وأليكس إيوبي، حتى في ظل غياب محتمل لبعض العناصر المؤثرة في صفوف «النسور».

واختتم مدرب المغرب حديثه بالتأكيد على أن نصف النهائي يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات لاعبيه، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المباريات لا تحتمل فقدان التركيز، في طريق البحث عن بطاقة العبور إلى النهائي القاري.

يذكر أن منتخب المغرب يلتقي نظيره النيجيري غدًا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، في مواجهة تقام عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر.