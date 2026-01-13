تاريخ الفراعنة حاضر في حديث حسام حسن قبل قمة السنغال

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الحديث عن الماضي لا يستخدم وسيلة ضغط، لكنه يظل حاضراً كعامل ثقة، في إشارة واضحة إلى تاريخ الفراعنة الطويل في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي نسخة 2025 المقامة في المغرب.



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة السنغال، مساء غدٍ الأربعاء، في محطة جديدة من مشوار البطولة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظراً لما تحمله المباراة من ثقل فني وتاريخي بين المنتخبين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، شدد حسام حسن على احترامه الكامل لمنتخب السنغال، مؤكداً أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يعكس قوة جميع المنتخبات المتأهلة، وأن هذه المرحلة لا تعرف سوى الفرق الجاهزة ذهنياً وفنياً.



وأوضح المدير الفني للفراعنة، أن منتخب مصر يمتلك خبرات تراكمية كبيرة في البطولات القارية، مشيراً إلى أن التاريخ لا يحسم به أي لقاء، لكنه يمنح اللاعبين شخصية وثقة بالمواعيد الكبرى، وخاصة في الأدوار الإقصائية.

وتطرق حسام حسن إلى ما يثار حول نتائج المواجهات السابقة أمام السنغال، مؤكداً أن الخسارة أو الفوز في مباريات سابقة لا تصنع واقع مباراة جديدة، وأن لكل لقاء ظروفه الخاصة داخل الملعب.



كما عبر عن تقديره لقيمة المنافس، معتبراً أن المنتخب السنغالي يضم عناصر قوية ويمتلك خبرة كبيرة، ما يجعل المواجهة اختباراً حقيقياً لطموحات المنتخبين في بلوغ النهائي.



وفي سياق متصل، تحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن المنافسة بين محمد صلاح وساديو ماني، واصفاً إياها بالمميزة على مستوى الكرة الأفريقية، مؤكداً أن تركيز صلاح ينصب بالكامل على خدمة المنتخب والسعي لتحقيق اللقب. ويطمح منتخب مصر، الأكثر تتويجاً بكأس أمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، إلى مواصلة مشواره نحو النهائي، مستنداً إلى خبرة لاعبيه وثقل تاريخه القاري، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.