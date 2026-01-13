تصريحات مثيرة من أسطورة نيجيريا عن مكانة محمد صلاح في مصر

أثار جون جاي جاي أوكوشا، أسطورة كرة القدم النيجيرية، جدلاً واسعاً بتصريحاته حول مكانة محمد صلاح التاريخية في مصر، معتبراً أن إنجازات النجم المصري مع الأندية الأوروبية، مهما بلغت، لن تكون كافية وحدها لمنحه صفة «الأسطورة» دون التتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده.

وتحدث أوكوشا في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية عن معيار الأسطورية في القارة الإفريقية، مؤكداً أن اللاعب قد يحقق كل الألقاب الممكنة مع ناديه، لكن غياب الإنجاز مع المنتخب يظل نقطة فاصلة في نظرة الجماهير، قائلاً: «في أفريقيا، قد تفوز بأي لقب مع ناديك، لكن إذا لم تفز بأي شيء مع منتخب بلدك، فلن يعدوك أسطورة».



وجاءت تصريحات أوكوشا في توقيت يتزامن مع مشاركة محمد صلاح رفقة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وسعيه لتحقيق أول ألقابه القارية مع «الفراعنة»، بعدما سبق له خسارة النهائي في مناسبتين سابقتين.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة الحالية بقيادة حسام حسن، بعدما بلغ الدور نصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه، عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، فيما يستعد لمواجهة قوية أمام منتخب السنغال، في اختبار جديد لطموحات صلاح ورفاقه.



وساهم محمد صلاح بشكل مؤثر في مشوار المنتخب حتى الآن، بعدما شارك في 5 أهداف خلال 4 مباريات، بتسجيله 4 أهداف وصناعته لهدف، ليبقى أحد أبرز نجوم البطولة.

وفي السياق ذاته، أكد جون أوبي ميكيل، أسطورة نيجيريا ونادي تشيلسي السابق، أن صلاح يدرك جيداً أهمية اللقب القاري في مسيرته، مشيراً إلى أن النجم المصري سيقاتل بكل قوة من أجل التتويج بكأس الأمم، باعتبارها القطعة الناقصة في مسيرته الدولية.