محمد بن صالح: بالوتيلي شخصية تجذب الأضواء ولهذا يتم تضخيم كل ما يتعلق به



قال محمد سليمان بن صالح، المدير التنفيذي للعمليات في نادي الاتفاق الإماراتي، إن التعاقد مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يأتي في إطار سعي النادي، للاستفادة من خبرته الكبيرة، ومنح الفريق دفعة قوية في مرحلة حاسمة من الموسم

وأوضح بن صالح في تصريح لـ«البيان» أن بالوتيلي لاعب صاحب خبرة واسعة، خاض أكبر البطولات الأوروبية، ولم يكن مستعداً لإنهاء مسيرته الكروية، فلماذا نتركه يعتزل ونحن قادرون على الاستفادة من خبرته؟ مضيفاً أن انضمام لاعب بحجمه يرفع المستوى العام للفريق بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن الصفقة تحمل أيضاً بعداً رمزياً، قائلاً: «نحن اليوم في المركز الأخير، لكننا نعمل بجد من أجل الصعود في المواسم المقبلة إلى دوري المحترفين، والتعاقد مع لاعب كبير مثل بالوتيلي هو رسالة واضحة بأننا نأخذ مشروعنا الرياضي بجدية كاملة».



ورداً على الجدل الذي يرافق مسيرة اللاعب الإيطالي قال بن صالح: «إن بالوتيلي لم يكن أكثر إثارة للمشاكل من غيره من اللاعبين، لكن شهرته تجعله تحت مجهر الإعلام بشكل دائم». وأضاف: «هناك لاعبون ارتكبوا أخطاء أكبر منه، ولم يتعرضوا للضغط الإعلامي نفسه. بالوتيلي شخصية تجذب الأضواء، ولهذا يتم تضخيم كل ما يتعلق به».

وتابع: «إن خلفية اللاعب لعبت دوراً في طريقة التعامل معه»، قائلاً: «هو طفل إيطالي من أصول أفريقية سمراء تم تبنيه، ونجح في فرض نفسه داخل فريق أبيض البشرة في إيطاليا، وسجل أهدافاً باسم المنتخب الإيطالي في كأس العالم. هذا الأمر لا يرضي الجميع، لكن العالم يتغير، وهو فرض هذا التغيير».



وأكد محمد سليمان بن صالح أن النادي لا ينظر إلى بالوتيلي فقط كونه نجماً جماهيرياً بل كونه لاعباً قادراً على إحداث فارق حقيقي داخل الملعب وخارجه، مشدداً على أن وجوده سيمنح اللاعبين الشباب نموذجاً للاحتراف والخبرة في أعلى المستويات. وأضاف: «نحن نؤمن بأن بالوتيلي سيجلب معه عقلية الفوز، وقدرته على التعامل مع الضغط في المباريات الكبرى، وهذا بالضبط ما يحتاج إليه فريقنا في هذه المرحلة».

وأشار إلى أن النادي وفر كل الظروف اللازمة لنجاح اللاعب في تجربته الجديدة، من بيئة معيشية مستقرة إلى منظومة احترافية داخل النادي، قائلاً: «نريد له أن يركز فقط على كرة القدم».



وختم بن صالح تصريحه بالتأكيد على أن الصفقة ليست قصيرة المدى، بل هي جزء من مشروع رياضي متكامل، مشيراً إلى العقد لمدة عامين ونصف العام موضحاً: «نحن لا نبحث عن ضجة إعلامية بل عن بناء فريق قادر على المنافسة، وتحقيق الصعود في المواسم المقبلة إلى دوري المحترفين».



وبخصوص المفاوضات أكد بن صالح أنها كانت سهلة وسريعة، موضحاً: «كنا نريده، وكان هو يريد المجيء، وتوصلنا إلى اتفاق بسرعة». وأضاف أن عامل الجذب الذي تمثله دبي كان حاسماً في القرار، مشيراً إلى أن بالوتيلي استشار مواطنه أندريا بيرلو، المقيم في دبي، قبل اتخاذ قراره، حيث قال له الأخير، إن «الحياة هنا مثالية»، وختم بن صالح قائلاً: «إن الإمارات باتت وجهة عالمية»، مضيفاً: «كما قلت سابقاً العالم كله يريد أن يأتي إلى دولة الإمارات».