موسم الأحلام يتصدع.. لعنة تاريخية تضرب باريس سان جيرمان

تصدع موسم الأحلام لباريس سان جيرمان على نحو مفاجئ، بعدما ودع الفريق بطولة كأس فرنسا مبكرًا، في سيناريو أعاد إلى الواجهة ما يعرف بـ«لعنة ما بعد الاكتساح»، حيث تدفع الأندية ثمن مواسمها التاريخية بتعثرات غير متوقعة في الموسم التالي.

وخسر باريس سان جيرمان أمام باريس إف سي بهدف دون رد، ليغادر منافسات دور الـ 32 من كأس فرنسا لموسم 2025-2026، في نتيجة صادمة بالنظر إلى الفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين، وإلى سجل النادي الباريسي في البطولة التي يعد الأكثر تتويجًا بها برصيد 16 لقبًا.

ومثل هذا الخروج أول وداع لسان جيرمان من دور الـ32 منذ 25 عامًا، إذ تعود آخر مرة غادر فيها البطولة من هذا الدور إلى موسم 2000-2001 أمام أوكسير، في رقم سلبي أعاد إلى الأذهان فترات نادرة من التراجع المحلي للفريق.

وفشل باريس سان جيرمان كذلك في تحقيق أي لقب محلي للكأس تحت قيادة لويس إنريكي للمرة الأولى منذ توليه المهمة، كما ودع البطولة دون تسجيل أي هدف، وهو سيناريو لم يحدث منذ مايو 2011، ما منح السقوط بعدًا رقميًا.

وجاءت هذه الانتكاسة بعد موسم استثنائي حقق فيه الفريق كل الألقاب الممكنة، إذ توج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، إضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية، في واحدة من أكثر الفترات ازدهارًا في تاريخ النادي.

وأعاد وداع باريس سان جيرمان المبكر للأذهان تجارب مشابهة عاشتها أندية أوروبية كبرى عقب مواسم الاكتساح، إذ ودع بايرن ميونخ كأس ألمانيا مبكرًا في موسم 2020-2021 بعد سداسيته التاريخية، كما خرج مانشستر سيتي من بطولتي الكأس المحليتين عقب ثلاثية 2022-2023.

وتكرر الأمر ذاته مع برشلونة عقب سداسيته التاريخية في موسم 2008-2009، حين ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 في الموسم التالي، وغادر دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، في تأكيد جديد على صعوبة الحفاظ على النسق ذاته بعد بلوغ القمة.