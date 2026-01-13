مايكل كاريك يتولى تدريب مانشستر يونايتد

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع نجمه السابق مايكل كاريك لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روبن أموريم، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد أنهت معظم تفاصيل الاتفاق مع كاريك، بما في ذلك ملامح الجهاز الفني المعاون.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي النادي لاستعادة قدر من الاستقرار الفني في مرحلة مهمة من الموسم، خاصة مع ضغط المباريات واقتراب مواجهات حاسمة على مستوى الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر، أن يقود كاريك الفريق في أول اختبار قوي أمام مانشستر سيتي، في ديربي مرتقب يقام يوم السبت المقبل في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات «البريميرليغ».

ويملك مايكل كاريك خبرة واسعة داخل أسوار «أولد ترافورد»، سواء خلال مسيرته لاعبًا بقميص مانشستر يونايتد أو من خلال عمله السابق ضمن الأجهزة الفنية، ما يجعله خيارًا مألوفًا للإدارة والجماهير في هذه المرحلة الانتقالية.

وكان مانشستر يونايتد قد ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرًا، عقب خسارته أمام برايتون بنتيجة 2-1 في الدور الثالث، وهي النتيجة التي زادت من حدة الضغوط وأسرعت باتخاذ قرار التغيير الفني.