ميكالي يعلق على أنباء اقترابه من تدريب الزمالك

علق المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي على التقارير التي ربطت اسمه بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، مؤكدًا أن ترشيحه لقيادة «القلعة البيضاء» يعد شرفًا كبيرًا له، في ظل تاريخ النادي العريق وجماهيريته الواسعة في مصر وأفريقيا.

وأوضح ميكالي، في تصريحات إعلامية، أن اسمه طرح بالفعل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود محادثات مبدئية مع مسؤولي النادي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بسبب بعض الصعوبات المرتبطة بالمرحلة الحالية.

وأكد المدرب البرازيلي أنه يدرك جيدًا طبيعة الظروف التي يمر بها الزمالك في الوقت الراهن، في ظل حالة عدم الاستقرار الفني، موضحًا أن تلك العوامل لعبت دورًا في عدم اكتمال المفاوضات بالشكل المطلوب.

وشدد ميكالي على أن مجرد ترشيحه لتدريب الزمالك يمثل تقديرًا لمسيرته التدريبية، قائلًا إن قيادة فريق بحجم الزمالك لا تحتاج إلى تبرير، لما يحمله النادي من قيمة تاريخية وجماهيرية كبيرة على مستوى القارة.

وأبدى المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري استعداده لتولي المهمة في حال التوصل إلى اتفاق جاد يرضي جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل الفريق، مؤكدًا أنه جاهز لتقديم كل ما لديه حال إتمام التعاقد.

وكان الزمالك قرر تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت، لحين حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.