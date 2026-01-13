جدل جديد حول مبابي بعد نهائي السوبر

أثار كيليان مبابي حالة من الجدل عقب خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2، بسبب تصرفه بعد صافرة النهاية خلال مراسم التتويج.

وأظهرت لقطات متداولة أن مبابي بدا غير راضٍ عن الخسارة، وقاد عددًا من زملائه لمغادرة أرض الملعب سريعًا عقب انتهاء المباراة، ما حال دون مشاركة لاعبي ريال مدريد في ممر الشرف التقليدي المخصص لتهنئة الفريق المتوج، كما رصدت الكاميرات اللاعب الفرنسي وهو يشير لزملائه بالابتعاد عن منصة التتويج، في تصرف اعتبره متابعون غير رياضي.

ووفقًا لما نقله الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز عبر حسابه على منصة «إكس»، فإن هذه اللقطة أثارت انتقادات من بعض المراقبين، الذين وصفوا التصرف بأنه «غير حضاري ومثير للجدل»، لما يحمله من سلبية في مباراة نهائية كبرى.

وعلق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على الواقعة في تصريحات لإذاعة «راديو كاتالونيا»، مؤكدًا أن ما صدر عن مبابي فاجأه، وقال: «في الفوز أو في الخسارة يجب أن تتحلى بالكرم والاحترام، إنها رياضة وفي النهاية يجب أن تتصرف بشكل طبيعي.. نحن في الفوز نحترم المنافس، ولهذا لم أفهم تصرف مبابي».

يذكر أن برشلونة عزز رقمه القياسي بالتتويج بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، كما أصبح أول فريق يحقق لقبين متتاليين في البطولة على حساب ريال مدريد، بعد الفوز في نهائي 2025 بنتيجة 5-2، ثم الانتصار مجددًا في نسخة 2026.