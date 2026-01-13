كلوب خيار أول لريال مدريد.. وبيريز يضع اسمًا ثانيًا تحسبًا لفشل المفاوضات

كشفت تقارير صحفية عن تحركات مبكرة داخل أروقة ريال مدريد، بحثًا عن مدير فني دائم يقود الفريق في المرحلة المقبلة، بعد تعيين ألفارو أربيلوا بشكل مؤقت، حيث وضع فلورنتينو بيريز اسم المدرب الألماني يورغن كلوب على رأس أولوياته لخلافة تشابي ألونسو.

وأعلن ريال مدريد رسميًا، في وقت سابق، رحيل تشابي ألونسو عن منصبه بعد أشهر قليلة على تعيينه، عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، لينهي الطرفان التعاقد بالتراضي ويفتحا الباب أمام مرحلة انتقالية جديدة.

وأكد موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي أن قرار إسناد المهمة مؤقتًا إلى ألفارو أربيلوا أثار تساؤلات داخل الأوساط الإسبانية، فرغم العمل الجيد الذي قدمه مع فريق كاستيا، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرته على إدارة غرفة ملابس تضم عددًا كبيرًا من النجوم وأصحاب الخبرة، ما دفع الإدارة إلى التحرك بهدوء خلف الكواليس.

وأشار التقرير إلى أن يورغن كلوب يتصدر قائمة اهتمامات فلورنتينو بيريز، في ظل إعجاب رئيس النادي بشخصية المدرب الألماني وأفكاره الفنية، الذي رحل عن ليفربول في صيف 2024، قبل أن ينضم إلى منظومة «ريد بول» كمدير لكرة القدم في يناير 2025.

وأوضح المصدر أن اسم كلوب ظل حاضرًا في ذهن إدارة ريال مدريد خلال الأشهر الماضية، رغم تصريحات أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ، الذي أكد في ديسمبر الماضي أن كلوب اندمج بشكل كامل داخل المشروع، ولا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده، ويتمتع بالتزام كامل تجاه عمله الحالي.

ولفتت التقارير إلى أن بيريز وضع خيارًا ثانيًا على الطاولة تحسبًا لتعقد المفاوضات مع كلوب، يتمثل في المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي أُقيل مؤخرًا من تدريب تشيلسي، قبل تعيين ليام روزنيور بديلًا له، ليبقى ضمن الأسماء المتاحة في السوق.

واختتمت التقارير بالتأكيد على أن وجود أربيلوا حاليًا على دكة بدلاء ريال مدريد لا يعني حسم هوية المدرب الجديد، بل يعد خطوة مؤقتة في انتظار قرار نهائي من فلورنتينو بيريز، الذي يسعى لاختيار اسم ثقيل قادر على قيادة المشروع الجديد للميرنغي.